Turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku se v Semicích odehrál ve skvěle připraveném areálu. Trávníku, který je pro sezonu nový, prospělo sluníčko, které se nad Pískem a Semicemi probojovalo mezi mraky.

Turnaj Zaměstnanecké ligy v Semicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Petr Švec (C-Energy Planá): „Nikdo nikde soutěž nehrajeme, bereme turnaj jako zábavu. Firma nám řekla, ať dáme tým dohromady. Po turnaji zajdeme rádi na pivo. Jsme všichni směňáci, takže se potkáváme jen občas, jak se kterou směnou. Takže jsme rádi, když se potkáme třeba na turnaji Zaměstanencké ligy Deníku,“ uvedl kapitán týmu C-Energy Planá a dodal: „Každý z nás fandí jinému týmu. Já jsem určitě sešívanej.“

Josef Skalák (Laufen): „Jsme tu pátý ročník, ani jednou jsme nechyběli. Každoročně se těšíme. Dáme si v Semicích pivo, klobásu, pak si ještě sedneme ve sportovní fotbalové hospodě v Bechyni. Kluci hrají nejnižší soutěže, nemáme žádné hvězdy. Je to hobby turnaj. Devadesát procent kluků je přímo z výroby, chodí z práce odpoledne utahaní, tento turnaj je pro ně relax a malinká náplast na to, jak mají těžkou práci.“ Josef Skalák přidal i tip, kam by s týmem cestoval v případě vítězství v celorepublikovém kole. „To by záleželo na hráčích, aby si vybrali, ale kdyby bylo na mně, tak by to byla Anglie.“

Petr Flachs (Vollmann Metalworx): „Je to pro nás zábava, ale snažíme se udělat co nejlepší výsledek. Dozvěděli jsme se to na poslední chvíli, ale chceme se s tím nějak poprat. Vesměs máme hráče, kteří přímo fotbalové soutěže nehrají, fotbal nás ale moc baví. Guláš vařil starosta? To je pecka. Moc jsem si pochutnal. Po fotbale zajdeme na pivo, abychom nasáli správnou atmosféru. Třeba vítěznou.“

František Kutiš (Yanfeng International Automotive Technology Czechia): „Scházíme se každý týden, většinou ve čtvrtek, chodíme si společně zahrát fotbal. Na turnaji jsme popáté. Nechyběli jsme ani jednou. První tři ročníky jsme obsadili třetí místo. Máme tři medaile. Poslední rok se nám moc nepovedl, máme co napravovat. Máme tady mix hráč, máme kluky z Rumunska, ale také z Ukrajiny.“ Shodou okolností se večer hrál reprezentační zápas ČR – Ukrajina. „Také se společně v jednom týmu neustále hecujeme,“ rozesmál se kapitán týmu Yanfeng International Automotive Technology Czechia."