Fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vodu jsme zaznamenali na antukových kurtech Lokomotivy České Budějovice, ale nebylo to proud řeky jako před 22 lety. Stojatá voda zmizí, katastrofální škody v klubu nebudou. Vodu odehnali i fotbalisté na protějším břehu řeky Malše. "Plnili jsme pytle s pískem, jsme rádi, že voda v areálu nebyla," říkal jednatel klubu Slavia České Budějovice Miroslav Pečenka.Jak vypadá stav fotbalových hřišť před víkendem? Podívejte se na video u tohoto článku. Na mnoha místech to bude podobné jako v Nových Hodějovicích. Voda ano, podmáčené terény, ale do soboty by sluníčko mělo pracovat společně s fotbalisty. Na většině jihočeských stadionů, možná úplně na všech, se během víkendu bude zase hrát fotbal.

A hned přidáváme i tabulku. Podívejte se na 8. ligu, jak to v píseckém okrese vypadá před víkendem.