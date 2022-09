Teď to tam začalo padat nějak samo, usmívá se kanonýr Jakub Král

Borovoladský sniper patří v každé sezoně k nejlepším střelcům okresní soutěže či přeboru a bez nadsázky lze říci, že je největším srdcařem příhraničního klubu. A ve svých devětačtyřiceti letech je stále tahounem svého týmu.

Dvě branky v utkání je taková běžná porce. „Nejvíce jich bylo před lety v zápase na Javorníku. To už mi rozhodčí říkal, abych skončil, že už si to nemá kam psát. To jsem jich nastřílel osm. V I.B třídě jsem jich pak dal v dresu Zdíkova pět v Husinci,“ zavzpomínal na své střelecké rekordy před časem v rozhovoru pro Deník Václav Hovorka.

V jedné sezoně si posadil na hlavu i pomyslnou korunu střelců v okresním přeboru. „To jsem dal za sezonu osmadvacet mistrovských branek,“ uvedl ve vzpomínaném rozhovoru.

Novou sezonu tedy začal Václav Hovorka dvěma brankami. Pokud nebude muset zaskakovat v bráně, kde také dokáže svému týmu pomoci, určitě prožene veškerou střeleckou konkurenci v soutěži. A to před startem jarních odvet oslaví padesátku. Jeho herní a střelecký apetit by mu však mohli závidět mnozí o více než generaci mladší hráči.

