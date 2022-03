Utkání mělo všechny parametry začátku jara. Na nerovném terénu fanoušci viděli poskrovnu fotbalových akcí, byl to spíše boj o území než fotbal, který by pobral krásu. Domácí měli soupeři co vracet, vždyt v úvodu sezony inkasovali v Chyškách desítku.

Tentokrát se hrálo za situace, kdy se oba celky nacházejí těsně na čarou záchrany v I.B třídě. Domácí šli v prvním poločase do vedení po pěkné ráně Markvarta. Avšak hosté již v první půli několikrát zazlobili a po přestávce dokonce stav dvěma góly otočili. Z okresního derby berou všechny tři body.