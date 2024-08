Proto Aréna Martina Fenina. Jinou takovou na světě nenajdete. "Kdo to má? Svůj stadion," smál se populární fotbalista.

Sekretář klubu Josef Habart se vyjadřoval přímo k Fenin Aréně spíš obezřetně: "To byla spíš legrace." Faktem je, že po sezoně Kovářovským moc do smíchu nebylo. Fenin Arénu měli, ale bez Martina Fenina. "Už jsme dole. Už jsme v I. B třídě," říká Josef Habart. "Na jaře jsme měli pár dobrých zápasů, ale museli jsme sejít, to se ne vždy povedlo."

A jihočeský příběh Martina Fenina? Vydal by na knížku. Možná na román.

Jihočeskou misi se mu nepovedlo splnit. Ještě před prvním kopnutím do balonu si Martin Fenin zvědavě prohlížel tabulku jihočeské I. A třídy. "No právě. Nemůže to být horší," glosoval poslední místo a hrozivou bodovou ztrátu. Okamžitě se pustil do tréninku, vyrazil s týmem i na soustředění do Borovan. "Angažmá v Kovářově přišlo po dlouhé době, co jsem se fotbalu vůbec nevěnoval. Moc jsem se těšil," zopakovalo zlobivé dítě českého fotbalu. Fenina dodnes odborníci považují za jeden z největších českých talentů.

"Věnoval jsem se Oktagonu, připravoval jsem se. Před tím jeden spoluhráč měl rozlučku ve Frankfurtu, tam jsem hrál před plným stadionem, jinak jsem s fotbale skončil už před rokem a půl. Malá to ještě moc nevnímala," znovu připomněl zásadní motivaci, se kterou se vrátil k fotbalu.

Kam přijel, bylo veliké haló. Nejen v Aréně Martina Fenina. Poprvé se představil v Mladé Vožici. Kovářov senzačně vyhrál 4:2, Fenin byl u toho, klub zahájil nevídanou bodovou stíhačku. Doma, ve Fenin Aréně, vyhráli domácí nad Slavií České Budějovice 2:1. Kdo dva góly domácího týmu? Můžete hádat. Samozřejmě Fenin. Oba z penalty.

Viděli jsme i zápas Kovářova ve Čtyřech Dvorech. Tam už se mu nedařilo, klub dostal čtyřku, Fenin sice měl jednu šanci, ale na gólové úspěchy už navázat nedokázal. V dalších zápasech už se na jaře neukázal. V Aréně Martina Fenina utrpěl Kovářov debakl se Sokolem Sezimovo Ústí 2:6. Bodově se přestalo dařit a výsledkem je poslední místo v tabulce .

s pětibodovou ztrátou na předposlední Čt. Dvory.

"Hlavně kvůli dceři hraju dál," vyprávěl Fenin v průběhu jara. "Jsou jí tři, je vnímavá, chci, aby měl viděla na hřišti."

Jeho kariéra nabrala v úvodu zběsilé tempo. "Do Teplic přišel v šestnácti, to nikdo tehdy nečekal. Vytáhl si mě trenér Straka. Bylo to z ničeho nic," popisuje a přidává i příběh s Petrem Benátem: "Beny v té době hrál sálový fotbal. I jeho si Straka vybral vlastně z ničeho nic. Najednou jsme se oba ocitli v áčku Teplic. Tak jsme na sebe zbyli. Tenkrát to byl tým nabitý hvězdami. Byli tam Horváth a další skvělí fotbalisté. V Kovářově to bylo příjemné. Jsou tam mladší kluci, jsem rád, že si na mě vzpomněli, málokomu se to takhle po kariéře poštěstí. Bylo to hezké, jsou tam mladí hráči, celkem fotbaloví, takže fajn. Hlavně tam byla legrace, dobrý kolektiv. Nejhorší je, když v nižších soutěžích nemá člověk z fotbalu radost."

I ve "své" Fenin Aréně si užil víc než dost. A ne jen příjemné chvíle. Je ale zvyklý z Prahy: "V Praze jsou lidi jiní. Divní. Ničeho si neváží. Znám to i z doby, když jedeme někam třeba na Moravu. Prostě pryč z Prahy. Lidi si tam všeho víc váží. Víc ocení, když tam někdo třeba za fotbalem přijede. V Kovářově to tak není. V Praze jsou všichni rozmlsaní. Že mi i v tady v kraji nadávají, to je jasné. To je takové to nadávaní do legrace. V Praze to berou normálně, je tam víc kluků, co dřív hrávali fotbal na vyšší úrovni. Mám ještě fantastickou formu, bulvárně jsem v tomto směru na špici. Nadávání je poslední, co by mi vadilo. Větší problém bych měl, kdyby nás ten fotbal nebavil. Už asi nemám zapotřebí, aby nás to nebavilo. To nadávání je vlastně legrace. Že na vás někdo s pivem v ruce křičí? Proč ne."

Jak to bude s Feninem dál? Fotbal umí. To vědí všichni. S pohybem už tak slavné není. "Neobjevoval se," přitakal sekretář klubu při pohledu na soupisky ve druhé polovině jarních části soutěže. "Zůstává naším hráčem. Všichni slíbili, že zůstanou." V sezoně měl Kovářov velkou práci se střílením gólů. "A naopak jsme góly dostali ze všeho. To bychom měli změnit," dodal Habart. Klub začal s přípravou v úvodu srpna, za sebou má memoriál Vladimíra Fořta a Tomáše Měcháčka.