Body do tabulky si však připsali hosté díky šťastnému gólu z první půle. Spravedlivější by byla remíza.

Prvnímu mistrovskému vystoupení u břehu Otavy v nové sezoně předcházela minuta ticha za Petra Vachuleho, dlouholetého hráče píseckého Spartaku, jenž zesnul ve věku třiasedmdesáti let. Od začátku se hrál z obou stran rychlý, otevřený, ale i dost tvrdý fotbal. Píseckého brankáře Martina Klementa vyzkoušel již ve 2. minutě pohotový Egon Vůch, osmadvacetiletý záložník se zkušenostmi z několika ligových klubů. Z hráčů ve žlutomodrých barvách se pokoušel o střelbu Tomáš Valenta, mezi tyče jako první mířil v 7. minutě kapitán Antonín Presl.

Štěstí stálo při domácích v 8. minutě, kdy se míč odrazil od břevna a následně domažlický kapitán Petr Mužík v čisté šanci přestřelil. Gólmana chodského týmu znovu rozcvičil Antonín Presl, na druhé straně nenechal Martina Klementa zahálet hlavičkující stoper Michal Mlynařík. Rozhodující okamžik nadešel ve 26. minutě. Hosté předvedli raketový přechod do útoku s velmi přesnou kombinací, která vyústila v přihrávku uličkou na Egona Vůcha. Ten šel sám na vybíhajícího Martina Klementa a míč odražený od brankáře šťastně nasměroval do sítě. Po inkasovaném gólu upadli Jihočeši zhruba na čtvrthodinu do částečného útlumu, ale hosté toho nevyužili k potvrzení výsledku.

Ještě před přestávkou se prezentoval pěknou ranou zdálky Tomáš Valenta, ale domažlický brankář vyrazil na roh. V 50. minutě si řekl o potlesk Martin Voráček, jenž u levé tyče pálil ve vzduchu z voleje. Ke škodě pro Písek letěl míč mimo kýžený cíl. Slibnou příležitost o osm minut později nevyužil Západočech Petr Mužík, který levačkou přestřelil. Za dalších deset minut šikovný písecký mladík Tom Ulbrich vyděsil obranu hostí, když trefil pravou tyč. Martina Klementa v písecké brance protáhl v 74. minutě René Kropáček, byl z toho roh. Jihočeši v závěru dali všechny síly do útoku a hostům se otevřel prostor pro brejkové situace. Nezakončil však Egon Vůch, ani střídající David Brabec.

V táboře domácích po závěrečném hvizdu zavládlo velké zklamání. „Mohli jsme vyrovnat, dělba bodů by byla zasloužená. Oba týmy předvedly dobrý fotbal, nebojím se mluvit o nadstandardním výkonu na poměry 3. ligy. Takových zápasů se tady nehraje mnoho. Bohužel, máme problémy s koncovkou. Byli jsme o gól horší a jsme tím smutnějším týmem,“ mrzelo píseckého kouče Milana Nouska mladšího. „Kdykoliv jedu do Písku, tak jsem si jistý, že domácí budou chtít proti nám hrát fotbal. To se dnes potvrdilo, z obou stran jsme viděli líbivou hru. Pro nás byl hodně náročný hlavně první poločas. Soupeř dobře rozehrával zezadu a ohrožoval nás ze střední vzdálenosti,“ přiznal domažlický trenér Pavel Vaigl.

FC Písek – TJ Jiskra Domažlice 0:1 (0:1)

Branka: 26. Vůch.

Rozhodčí: Krejsa – Matějček, Štefan.

ŽK: 3:2 (17. Valenta, 19. Presl, 65. Kulík – 7. Fr. Dvořák, 86. Mužík).

Diváků: 293.

Sestava FC Písek: Klement – Sajtl (75. Benetka), Běloušek, Vacovský, Holý – Hrachovec (76. M. Held), Vávra (63. Kulík), Voráček – Presl, Ulbrich – Valenta. Trenér Milan Nousek ml.

Ladislav Lhota /FC Písek