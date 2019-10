O uplynulém víkendu B-tým Dynama porazil Čížovou 1:0, ale na rozdíl od zápasu s J. Hradcem, nad kterým černobílí mladíci před dvěma týdny ve svém prvním krajském derby vyhráli doma jednoznačně 5:0, tentokráte museli na Složišti o tři body tvrdě bojovat až do závěrečného hvizdu.

„Byl to takový divný fotbal, jak od nás, tak ze strany Čížové. Moc na koukání to rozhodně nebylo,“ konstatoval trenér Jaromír Plocek, jenž spolu s Petrem Skálou rezervu Dynama vede. „Sice jsme začali slušně, postupem času jsme se ale přizpůsobili hře soupeře. A to je špatně, my musíme hrát jinak,“ podtrhl.

Hlavně v závěru utkání se na hřišti začalo až příliš jiskřit a zákonitě přibývalo i žlutých karet. „Takto bývá, to jsou emoce, ale i ty k fotbalu patří,“ krčil rameny kouč rezervy Dynama, zisk tří bodů ale uvítal. „Po Berounu, kde jsme prohráli a kde jsme nehráli dobře, by vydřené vítězství pro naše mladé kluky mělo být povzbuzením.“

O tom, že tři body zůstaly na Složišti, rozhodl krátce před půlí pohotovou ranou Rostislav Tomek, jenž ale po přestávce pro zranění hřiště opustil na nosítkách. „To je nepříjemné, zranění nám začínají přibývat,“ kabonil se Plocek a připomněl, že pro zranění kolena už druhý zápas chyběl Pařízek a pro potíže s třísly vypadl den před zápasem Míka. „Navíc Kočí má tržnou ránu na palci,“ přidal další jobovku Plocek.

Čížová sice hlavně v první půli byla pod tlakem, přesto její zkušení hráči z brejkových situací hrozili. Po jedné z nich ve 35. min. si Martin Jirouš šikovně zpracoval vysoký míč a z otočky tvrdě vypálil, branku ale překopl. „Ke konci půle jsme se začali dostávat k brejkům, nevyřešili jsme je ale ideálně,“ uvedl zkušený útočník pro klubový web a dodal, že i po změně stran se jeho tým snažil vyrovnat. „Ale vyloženou šanci jsme si nevypracovali, takže domácí zaslouženě vyhráli.“

Další jihočeské derby mladíky Dynama čeká už tuto sobotu, kdy hrají v Soběslavi (15.30). Už dopoledne v dalším derby J. Hradec hostí Katovice (10.30) a Čížová se ve šlágru kola utká s vedoucími Přešticemi (13.30).