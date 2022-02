Kam se podařilo mládežnický fotbal v Junioru posunout? Před sezonou skončil šéftrenér mládeže a na podzim bylo jakési vakuum, kdy jsem se mládeži věnoval hlavně já. Nyní od února máme nového šéftrenéra mládeže, kterým se stal Štefan Valigurský. Ten současně trénuje i mladší dorost. Myslím si, že se u mládeže udělal kus práce. Doplnili jsme trenérské týmy, stabilizovali je a kompletně je materiálně vybavili. Všichni trenéři dostali vše o co si zažádali, včetně trampolín. Přišel Ladislav Zíka jako šéftrenér přípravek. Do kategorie přípravek přišli trenéři Jiří Benedikt, Dominik Petráň, Tomáš Pivnička a Linda Herbrychová. Zasáhli jsme do dorostu, kde byly problémové výsledky v tom kontextu, že zde bude reorganizace a týmy jsou na sestup. Museli bychom skončit do devátého místa a to nevidím dobře. Odvolali jsme trenéry a k dorostu přišli Štefan Valigurský a Ion Butnaru. Kluci si to pochvalují a je po pár měsících vidět určitá změna k lepšímu. Vypadá to, že to byla dobrá změna. Kluci začali více trénovat, baví je to.

Fotbalisté Junioru Strakonice nabírají sílu na jaro pod Javorníkem

Pokud vím, dorostenci prakticky nepřestali po podzimní části trénovat.Noví trenéři převzali dorosty hned po skončení podzimu a jeli prakticky pořád dál kromě jednoho či dvou týdnů.

Hodně dorostenců bylo i na soustředění mužů a zapojují se i do tréninků.

To je další změna oproti minulým letům, kterou jsme nastavili s manažerem mužů Tomášem Čakrtem. Dříve to propojení s mužskou kategorií nefungovalo a nyní máme jedenáct dorazových dorostenců, kteří se mohu připravovat s áčkem či béčkem mužů. Z nich jich dobrovolně jelo osm na soustředění na Šumavu. S chlapama většina z nich trénuje již od podzimu. Nechceme dopustit to, co se stalo loni, kdy z osmi dorazových dorostenců šest odešlo jinam. Musíme pracovat na tom, aby jich co nejvíce zůstalo v Junioru a hráli pak třeba za rezervu. Tu bychom do budoucna chtěli mít skutečně jako juniorku.

Strakonický Junior má potenciál jít výš, říká zkušený trenér Karel Krejčí

Pokud však chcete dorazové dorostence motivovat, aby zůstali ve Strakonicích, je asi třeba také posunout béčko do vyšší soutěže.Nebránili bychom se posunu výše. Před sezonou to tak nebylo, měli jsme za cíl páté místo. Podzimní umístění béčka je pro nás velmi milým překvapením. Do budoucna bychom chtěli juniorku v A třídě, aby základ týmu tvořili hlavně mladí kluci, které by doplnilo několik zkušených harcovníků.

Vraťme se však zpět k mládeži. Hovořilo se o tom, že se připraví náborové akce pro děti. Jak to vypadá?

Vždy říkám trenérům na poradě, že po A týmu mužů je pro mě druhou nejdůležitější kategorií přípravka. Hlavně děti od pěti let jsou pro nás klíčové, tam nás trochu tlačila bota. Chceme nabrat co nejvíce dětí a děláme pro to různé akce. Například Fotbalové kroužky. Tento projekt se rozjel ve spolupráci s ředitelem ZŠ Čelakovského Mgr. Čejkou. V jednom kroužku jsou děti z první a druhé třídy, ve druhém pak od třetí do páté třídy. Současně se snažíme děti z první a druhé třídy náborovat k nám do klubu. Je to pilotní projekt. Jsem domluven i na ZŠ Dukelská, že bychom podobné kroužky rozjeli od další sezony i tam. Rádi bychom zavedli tyto kroužky do všech škol ve Strakonicích. Na nich by se podílel vždy i trenér z Junioru. Je to vše na dobré cestě. Začali jsme spolupracovat i s Grassroots trenérem OFS Strakonice Tomášem Kostkou, který slíbil výpomoc v rámci školek a škol. Chceme jít i cestou náborů ve školkách.

Skvělá parta U11 Junioru to dotáhla až do finálového turnaje Poháru mládeže

A co sportovní třída. Je to také cesta, kterou se chcete vydat?Není jednoduché ji zřídit jak po personální, tak materiálové stránce. Máme již vytipovanou ZŠ a o tomto projektu se zde minimálně pobavit. Máme představu, že bychom se spojili s oddíly házené, basketbalu a hokeje a zkusili na tom zapracovat. Začalo by se šestou třídou a postupně by se to nabalilo. Je jasné, že by bylo nutné vyřešit personální stránku věci. Chceme se zkrátka o sportovní třídu pokusit, ale víme, že to nebude jednoduché.

Když se bavíme o nejmladších kategoriích, určitě stojí za zmínku úspěch týmu přípravek, které vede Petr Baloušek.

Tenhle tým je skvělý. Dostal se do Národního finále starších přípravek, což je v tak silné konkurenci, kterou musel překonat, super výsledek. Někteří hráči již jsou také v hledáčku Dynama.

Nejvyšší soutěž hrají mladší žáci. Jak se daří těm?

Kategorie U12 a U13 hrají nejvyšší soutěž v republice a utkávají se třeba s Viktorkou Plzeň, Spartou a podobně. U13 je uprostřed tabulky, což je velice dobrá vizitka. Starší žáky máme v krajském přeboru. Po minulé veleúspěšné sezoně kategorie U13 nám jich pět odešlo do Dynama a dva do Písku. I z toho důvodu jsme si sedli s Dynamem a domluvili se na určité formě spolupráce. Ta funguje i s Pískem a Táborskem.

Junior přehrál v přípravném duelu Lhotu u Plzně

Jako první začnou jaro muži. Je u nich něco nového po stránce personální?Tady bych se asi ještě vrátil do podzimu a doplnil informace ohledně realizačních týmů mužů. Trenérem rezervního týmu mužů se stal zkušený Luděk Cimrhanzl, st., manažera či asistenta mu dělá Bohumil Mára. Manažer áčka mužů Tomáš Čakrt od třetího kola posílil trenérský tým a mužstvo tak vede trenérské duo Čakrt – Cimrhanzl. Jedinou jarní posilou je obránce David Staněk, odchovanec Písku, který přichází ze Žichovic.

Hovoří se také o změnách na Křemelce. O co půjde?

Minulý týden bylo předáno staveniště firmě IPS Bohemia. Na Křemelce se udělá kompletní rekonstrukce hřiště a zavlažování. Pryč půjdu všechny topoly. Zbourá se pravá část tribuny proti hlavní tribuně a bude tam nová. Zrekostruuje se patrně i hlavní tribuna. Na podzimní část nové sezony již by mělo být vše hotové. Na jaře se tedy bude hrát vše na hřišti Na sídlišti. Na Křemelku se vrátíme koncem srpna či začátkem září, abychom nové trávě moc neublížili.