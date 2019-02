České Budějovice – Při pondělním srazu druholigového Dynama se do zimní přípravy zapojil i šestadvacetiletý hrotový útočník Milan Ujec, jenž na jih Čech přichází na zkoušku z divizních Živanic.

Milan Ujec po příchodu do Dynama odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

„Doporučil ho náš bývalý hráče Ondřej Herzán," objasnil trenér David Horejš příchod fotbalisty, kterého provází pověst důrazného hráče s dobrou koncovkou. „Je to pro Dvůr opravdu klíčový hráč, pomlátí nám celou obranu a ještě dává branky," lomil loni na jaře rukama trutnovský kouč Miloš Dvořák, když Milane Ujec tehdy v dresu Dvora Králové vyrovnávacím gólem svůj tým nastartoval k obratu.

Ještě víc Ujec zazářil loni za Živanice, kde na podzim nastřílel patnáct gólů. Koncem října do Živanic přijeli fotbalisté Litole a Milan Ujec jim nasázel šest gólů, z toho prvních pět v řadě za sebou!!

Nastřílet šest branek, byť „jen" v divizi, to není jen tak. Jak jste to dokázal?

Do čeho jsem kopl, to mi tam padlo… Měl jsem i potřebné štěstí, to člověk taky musí mít. Prostě zápas, který se povede jen výjimečně.

Asi vás to stálo i výjimečnou částku do klubové kasy…

Samozřejmě, že mi to kluci spočítali. Platil jsem dva hattricky v řadě.

Do Dynama dle informací z vedení klubu přicházíte zatím na zkoušku. Je to tak?

Je to tak, trenéři tady si mě chtějí otestovat. O tom, že by Budějovice měly zájem si mě vyzkoušet, jsem se dozvěděl těsně před Vánoci, takže to pro mě vlastně byl i takový vánoční dárek. A hodně moc mě ta nabídka potěšila.

Přicházíte z divizního klubu, ale ve své kariéře máte i ligová angažmá. Mohl byste je přiblížit?

Na podzim jsem hrál divizi za Živanice, předtím jsem ale hrál i druhou ligu v Čáslavi a ve Vlašimi. Navíc i ligu na Žižkově, kde jsem si zahrál taky s Ríšou Kalodem.

Dá se říct, že do Budějovic přicházíte za Linharta, který přestoupil do Slavie?

Linhart byl útočník a já přicházím do útoku. Tak nějak by to tudíž mohlo být, ale co a jak bude, to se teprve uvidí.

Znáte se s někým ze svých budoucích spoluhráčů?

Osobně znám jen jednoho, a to Ríšu Kaloda. Jak už jsem říkal, s ním jsem hrál za žižkovskou Viktorku. Další kluky z Budějovic znám spíš jen z novin.

Třeba Jana Šimáka?

Přesně tak, toho samozřejmě znám. To je určitě největší jméno.

Víte o tom, že v této sezoně Budějovice se snaží dávat šanci hlavně svým odchovancům?

O tom, že Budějovice hodně omladily, že sází na mladé kluky a na vlastní odchovance, jsem věděl. Mě ale oslovily a uvidíme, co bude.

Takže šanci se prosadit vidíte?

Určitě. Je to pro mě velká výzva a rozhodně se tady chci o tu šanci poprat.

Těšíte se tudíž na přípravu? Lépe řečeno, na přípravné zápasy, v nichž byste se mohl předvést?

Jistě, že se na ta utkání těším. Každý fotbalista je rád, když si může zahrát. Jsme domluveni, že bych tady měl hned v těch prvních zápasech nastoupit, aby mě trenéři viděli. Pak se se uvidí, co dál.





Musil k devatenáctce Táborska





Od prvního lednového týdne má devatenáctka FC MAS Táborsko nového trenéra – a to Karla Musila. Zkušený kouč je na jihu Čech velice dobře znám ze svých dřívějších působení v Dynamu Č. Budějovice, prachatickém Tatranu (tehdy druholigovém) nebo FC Písek.