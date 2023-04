Fotbalová devatenáctka Dynama do jarní části I. ligy dorostu vstoupila třemi porážkami, navíc bez vstřeleného gólu.

Stanislav Rožboud si tří bodů devatenáctky Dynama se Slováckem velice cení. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Není tudíž divu, že víkendovou výhru na Složišti se Slováckem 2:1 trenér Stanislav Rožboud přivítal s velkým ulehčením: „Máme tři body, to je nejdůležitější,“ zdůraznil kouč devatenáctky Dynama. „Dle mě jsme totiž ani v předchozích třech kolech nehráli tak špatně, jenže jsme v nich nezískali ani bod. Někdy nám chybělo také potřebné štěstí, které se tentokráte přiklonilo na naši stranu,“ konstatoval Rožboud a na potvrzení svých slov zmínil penaltu, kterou Slovácko ke konci duelu neproměnilo.

Na čemž měl velkou zásluhu i brankář Oliver Polanský, jenž pokutový kop bravurně zneškodnil. Jenže při penaltovém zákroku byl Dynamu navíc taky vyloučen stoper Lukáš Rajtmajer. „Nechápu to, byl to úplně zbytečný faul. Stalo se mu to podruhé v sezoně, takže už to řešit musíme,“ uvedl Rožboud a jedním dechem ještě dodal, že hráči si to s viníkem jistě v kabině vyřeší sami. „V tak důležitém zápase tak nesmyslně oslabit tým, to je velký zkrat,“ mrzelo Rožbouda.

„Tři předchozí zápasy jsme prohráli, někdy i dost smolně, proto jsme to se Slováckem potřebovali zvládnout i výsledkově. Kluci věděli, že na to mají, že jsou dobří fotbalisti, ale to vyloučení nám to zkomplikovalo. V nastavení Slovácko dalo gól na 2:1, a kdyby předtím proměnilo penaltu, přišli bychom o dva body,“ spínal ruce Rožboud.

Mužstvo ale spíše chválil: „Foukal silný vítr, ani terén po zimě nebyl zcela ideální, ale klobouk dolů před tím, jak to kluci zvládli. I v oslabení jsme na konci vítězství mohli ještě pečetit,“ připomněl kouč Horovu dělovku do břevna. „Kluky musím pochválit, odmakali to a my máme tři body, které jsme velice potřebovali. Teď můžeme dál pracovat na našem výkonu, aby byl vždy co nejlepší,“ uzavřel Rožboud.

DIVIZE ŽENY

Táborsko – Kaplice 1:1 (1:1), A. Tichá – Jedličková, Blatná – Hradiště 0:2 (0:2), Němečková, Sitterová, Dynamo – Mokré 2:1 (0:0), Pecková, Jandová – Šturmová, ČK 1:0 (65. Stropková), Klatovy – Borovany 9:1 (3:1), Němcová.

ZE SPOLEČNOSTI

Sedmdesátku slavil v těchto dnech bývalý stoper Lokomotivy Č. Budějovice Zdeněk Hajný, jenž za celou kariéru dostal jen dvě žluté karty. Patřil mezi opory „Lokotky“, která v sezoně 1986/87 podruhé v historii klubu vyhrála krajský přebor a po dvaceti letech vybojovalo postup do divize.