Olešník je suverénně nejlepším mužstvem krajského přeboru, což potvrzuje i na jaře. I vám se ale na jaře daří. Uvažovali jste reálně, že byste mohli z Olešníku přivézt nějaké body?

Přijeli jsme sem v dobrém rozpoložení a chtěli jsme domácí tým překvapit. V prvním poločase se nám to myslím dařilo, škoda ale vyrovnávacího gólu na 1:1 těsně před poločasem. Mohlo to být zajímavější. Bylo ale vidět, že Olešník je někde jinde než my. Jakmile dali domácí gól na 2:1, bylo po zápase. Na otáčení utkání už jsme neměli síly. Nešlo to směrem dopředu a vlastně ani dozadu a Olešník vyhrál zaslouženě.

Ani tato porážka by neměla změnit nic na tom, že vstup do jarní části sezony se Čimelicím povedl. Vidíte to podobně?

Přesně tak. V Olešníku těžko někdo uhraje body. Pro nás byly důležité ty zápasy předtím. Nyní se musíme soustředit na další. Teď máme Roudné a potřebujeme zase bodovat, abychom se zachránili.

Převážnou část podzimu jste se trápili. Nyní jste osmí a vaše situace vypadá mnohem optimističtěji. Co se v zimě změnilo?

Především jsme se zlepšili v organizaci hry. To nám na podzim chybělo. Hodně nám v tomto ohledu přinesl trenér Grossmann.