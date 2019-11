Před deseti lety patřil Jindřich Kadula k největším talentům jihočeského fotbalu. Kopačky prvně obul v přípravce Otavy Katovice, odkud si ho ale ještě jako začínajícího žáčka vyhlédlo ligové Dynamo.

V nejlepším jihočeském klubu jeho kariéra letěla strmě vzhůru. Hrál za mládežnické reprezentace od 16 do 18 let, české barvy hájil na mistrovství Evropy i mistrovství světa U17.

Už ve svých šestnácti letech si odbyl premiéru v I. lize: „Dodnes jsou to nezapomenutelné zážitky, bylo mi šestnáct let, ze všeho jsem byl ještě vyjukaný a navíc to bylo na Letné proti Spartě! Prostě super,“ vzpomínal po letech pro Deník jižní Čechy.

Všechno se zdálo být na nejlepší cestě a nadějný mladík jako v letech klukovských už sice nesnil o tom, jak jednou vyhraje Ligu mistrů, ale dával si spíše postupné cíle – a to zabydlet se v Dynamu v základní sestavě a po čase to zkusit v nějakém ještě slavnějším klubu.

Jenže náhle se jeho strmá cesta vzhůru zasekla. „Bohužel Dynamo spadlo a já měl plno zdravotních problémů,“ vysvětloval v jednom rozhovoru před dvěma roky. Na podzim roku 2016 ještě odehrál ve II. lize v Dynamu patnáct ze šestnácti utkání a dal čtyři góly, pak se ale zranil a nad jeho slibnou kariérou se začalo smrákat. Na hostování se rozehrával v třetiligovém Písku, letos se však z ligového fotbalu vytratil a na jaře se vrátil do mateřských Katovic do krajského přeboru.

Ale jak se zdá, poslední slovo ještě Jindřich Kadula ve „velkém“ fotbale neřekl. Sice „jen“ v divizi, nicméně minulou sobotu na sebe zase výrazně upozornil, když ve šlágru na Složišti dal béčku Dynama dva ze čtyř gólů.

A jaké dva góly!

Ten první, který by mohli dávat v televizi jako „Borce na konec“, Kadula dal z poloviny hřiště. „Já říkal před zápasem, že dám gól z půlky. Něco podobného jsem totiž zkoušel už i v Přešticích, tam mi to bohužel nevyšlo. Tady ta situace k tomu vybízela, gólman vybíhal a stoper to odkopl přímo na mě a já si řekl, levá jako pravá, zkusím to a ono to vyšlo,“ culil se.

Jeho druhý gól byl ukázkou jeho šikovnosti, míč si z výšky ukázkové přiklepl hrudí na nohu a střelou z voleje nedal brankáři šanci. „Je jedno, kdo dal góly, hlavní je vítězství. Já se na zápas hrozně moc těšil a mám radost, že jsme to tak zvládli. Od nás všech to byl fantastický výkon a pro mě jsou ty dva góly ještě něčím navíc,“ vyzdvihl.

Nijak nepopírá, že v Budějovicích měl velkou motivaci: „Každý zápas se snažím hrát stejně, ale v hlavě to mám, že jsem tu něco odehrál,“ připouští a oceňuje i hru soupeře: „Nemyslím, že Dynamo bylo horší, my ale byli efektivnější. Taky asi agresivnější, ale to nikomu nejde pod nos a Dynamu, které se snaží hrát po zemi, už vůbec ne. Myslím, že jsme jim to znepříjemnili,“ usmívá se.

O třetí lize se prý v Katovicích nahlas nemluví. „To je ještě strašně daleko, je to spíš taková pěkná pohádka… My si teď užíváme, že jsme nahoře, a kolik nakonec budeme mít bodů, to se uvidí. Pak dáme nějaké to pivo a oslavíme to,“ uzavírá s úsměvem.

Na přímý dotaz, jak moc ho mrzí, že místo první ligy a snech o Lize mistrů teď hraje, s nadsázkou řečeno, fotbal na žízeň, pokrčí rameny: „Že to tak dopadlo, mě pochopitelně hrozně mrzelo. Všechna ta zranění mi ale další kariéru znemožnila. Chodím do práce, na ranní i odpolední, dělám lakýrníka, ale nějaké menší úlevy mám a jsem rád, že si můžu fotbal zahrát alespoň pro zábavu,“ uzavírá mladý muž, jenž svého času byl jednou z největších nadějí jihočeského fotbalu.