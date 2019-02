Písek – V sobotním utkání devátého kola fotbalové divize prohrál tým Písku s Čížovou 1:2.

Utkání fotbalové divize FC Písek – Sokol Čížová (1:2) hodnotili na tiskovce trenéři obou mužstev, domácí Karel Musil (vlevo) a hostující Jiří Antoš. | Foto: Deník/František Bořánek

Okresní derby, které bylo hodně svázané taktikou, nepřineslo nijak oslnivý fotbal, hlavně domácí celek předvedeným výkonem hodně zklamal své fanoušky. Naopak soupeř, který byl po přestávce lepším týmem a domácím hráčům toho moc nedovolil, si zaslouženě odvezl od Otavy tři body.

Hodnocení zápasu trenéry obou celků bylo rozdílné.

Jiří Antoš, Sokol Čížová:

„Jsem rád, že jsme vyhráli na hřišti vedoucího týmu tabulky i bez tří hráčů základní sestavy. Pro zranění nám chyběli Tomáš Pešír, Lukáš Tesařík a Petr Podkul, který nastoupil až v závěru střetnutí. Začátek nám nevyšel, a jak se říká, bylo to do třetice všeho dobrého i zlého. Byl to pro nás třetí zápas, kdy jsme měli v začátku herní problémy.

Hned z prvního centru soupeře před naší branku jsme inkasovali gól. Naštěstí se naši hráči po tomto momentu nepoložili jako v Českém Krumlově, ale naopak začali bojovat. Postupem času srovnali krok a druhá polovina prvního poločasu již byla vyrovnaná.

Důležitým momentem bylo, že se nám podařilo vstřelit gól do šatny, který nás hodně nakopl. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, vytvořili jsme si více brankových šancí než soupeř, takže konečný výsledek je zcela zasloužený.

Domácí byli bojovnější a důraznější ve vzdušných soubojích, tam nás přehrávali. Rovněž dobře kombinovali v poli, ale před naším vápnem byli málo nebezpeční. A to byla voda na náš mlýn. Hráčům děkuji za předvedený výkon a vítězství."

Karel Musil, FC Písek:

„Úvod zápasu nám vyšel, brzy jsme vstřelili vedoucí gól. Měli jsme více ze hry, snažili jsme se o kombinaci, bohužel postupem času jsme ze zápasu zcela odešli. Přestali jsme běhat, chtít přihrávku, nepředváděli jsme naši hru včetně kombinace. Šance jsme si vytvářeli jen při standardních situacích.

Škoda, že se Kubiš a Holub ve svých šancích gólově neprosadili. Musím říct, že jsem si utkání představoval docela jinak. Nevím, co se dneska stalo, protože i fotbalisté, na kterých máme hru postavenou, předvedli výkon pod své možnosti. Předpokládal jsem, že se ve druhém poločase herně zvedneme, strhneme utkání na naší stranu, bohužel se v našem týmu nenašel nikdo, kdo by zvedl prapor a zavelel k útoku.

Na rozdíl od mého kolegy si myslím, že jsme v zápase vůbec nekombinovali, hráli jsme antifotbal. Bylo to hodně o psychice. Naši mladí hráči, když se dostanou pod tlak a mají převzít zodpovědnost za starší hráče, jimž se nedaří, tak zklamou. A to se v derby jasně ukázalo.

Začali se schovávat, přestali hrát, takže jsme se nedostávali do přečíslení. Nikdo nepodpořil útok zezadu, krajní obránci Motejzík a Sajtl nebyli vidět. A podobné to bylo i v záložní řadě. Absolutně jsme se nedostávali do finální fáze, a pokud přece jenom ano, bylo to hodně složité.

Stále jsem věřil, že utkání nějakým způsobem alespoň zremizujeme, ale musím říct, že mužstvo na to nemělo vnitřní sílu. Nevím, co se v týmu přihodilo během posledních dvou týdnů, protože jsme proti Čížové odehráli nejhorší zápas podzimu."

Mluvil jste o psychice hráčů, jak se na nich podepsal gól, který mužstvo dostalo v samém závěru prvního poločasu?

„Dostali jsem už několikátý vlastní gól a to už jsem si myslel, že máme smůlu vybranou. Nevím, proč někteří hráči chodí do takových situací, kdy je patrné, že k něčemu takovému může dojít. Myslím si, že by střelu brankář Vladan Vršecký kryl."

Co jste řekl hráčům o přestávce v kabině?

„Snažil jsem se hráče nějakým způsobem motivovat, ale nálada v šatně byla mrtvá. Nikdo nikoho nehecoval, neměl jsem z toho dobrý pocit. Nevím, co se s týmem stalo.

Musíme si s hráči sednout a všechno si vyříkat. Pokud se máme pohybovat na špici tabulky, nemůžeme takhle hrát. Chybělo mi fotbalové srdíčko, bez něho to nejde."