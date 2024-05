V Písku se konala nevšední talkshow s trenérem Ivanem Haškem a všestranným Jakubem Kohákem. Setkání plné humoru a fotbalových příběhů přilákalo mnoho fanoušků, kteří si vychutnali osobní přístup a nečekané příběhy. Talkshow Josefa Kašpara diváky bavila.

Ivan Hašek a Jakub Kohák v talkshow Josefa Kašpara v píseckém klubu Divadelka | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bylo to výjimečný a velmi povedený večer. Do Písku dorazil do klubu Divadelka trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek. Odpovídal vtipně, otevřeně. Mediální pozornost k osobě trenéra českého fotbalového národního týmu je obrovská, obzvlášť před startem ME, ale Ivan Hašek tlak zvládá s bravurou. Setkávání s fanoušky ho evidentně baví. Byla to jedinečná možnost, jak se nejen fotbaloví fandové mohli setkat na jihu Čech s novým trenérem české fotbalové reprezentace.

Ivan Hašek dorazil společně s režisérem, hercem, spisovatelem a komikem v jedné osobě Jakubem Kohákem. "Jsme s Jakubem spoluhráči," vyprávěl Hašek o kontaktech mezi umělcem a sportovcem. Moderátor Josef Kašpar v talkshow brilantně proplouval s oběma hosty mezi tématy. Hašek a Kohák vyprávěli o fotbale, o životních zážitcích a přidali i veselé historky. "Jakub je exot," podíval se Hašek směrem ke Kohákovi. Podívejte se na video u tohoto článku, proč Hašek označil Koháka přímo na podiu v píseckém klubu Divadelka ze fotbalového exota.