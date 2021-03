Celou republiky svírají přísná pandemická opatření. Jak ovlivnila váš fotbalový i soukromý život?

Především se snažím tuto složitou situaci nevnímat a nezatěžovat se jí. Abych byl upřímný, žiji prakticky stejně jako před epidemií. V mezích možností se snažím užívat si života. Především se udržuji ve fyzické kondici. Často chodím běhat do přírody a využívám domácí posilovnu. Hodně času také trávím se svou přítelkyní.

Vypadá to, že na vás chmury ze současné složité situace nepadly?

Snažím se příliš nevnímat všechno to, co se kolem poslední dobou děje. Hlavně ty nekonečné mediální masáže. Raději si pustím nádherné filmy od Stevena Spielberga či Ridleyho Scotta. Rád se také vracím do historie a pouštím si zápasy našich hokejistů na velkých akcí. Jako normální člověk se snažím mít pokoru ke každé nemoci, ale to je asi tak všechno. Hodnotit situaci u nás ani ve světě mi nepřísluší.

Od loňského podzimu cepujete gólmany v třetiligovém Uničově. Jste spokojen v tomto svém novém působišti?

Hodnotím to velmi pozitivně. Uničov jsem sledoval delší dobu. Trénuje tam Dušan Žmolík, který má za sebou angažmá v Baníku Ostrava i ve Zlíně. Je to neskutečně náročný kouč, což mi maximálně vyhovuje. S klubem jsme byli v kontaktu už delší dobu. Domluvili jsme se a jsem strašně spokojený. Uničov historicky do třetí ligy patří. Před čtyřmi roky tuto soutěž dokonce vyhrál a v absolutní špičce se drží každoročně. Má nádherný fotbalový komplex, kvalitní tým a pro mě je to možnost věnovat se brankářům v dospělé kategorii.

Jak vypadá ve třetiligovém týmu tréninkový cyklus v době lockdownu?

Výjimku pro klasické trénování mají jenom profesionální kluby. Od nového roku se mužstvo připravuje individuálně podle plánu hlavního trenéra. Pouze brankáři mohli na stadionu normálně trénovat za dodržení pravidel daných ministerstvem zdravotnictví. Třikrát v týdnu jsme tak měli gólmanské tréninky a ještě taková zajímavost, několikrát jsem naše brankáře vzal i na speciální trénink do sněhu kvůli silovým prvkům. Jakmile vláda od začátku března zavedla tvrdý lockdown s omezením cestování mezi okresy, tak máme také pauzu. Pokud to vládní nařízení opět dovolí, měli bychom začít trénovat zase od pondělka.

Speciální brankářské tréninky jsou určitě přínosné, ale klasická příprava s týmem musí vašim gólmanům chybět. Souhlasíte?

Přesně tak. Chybí jim herní tréninky se spoluhráči, střelba a další věci, které aplikuje hlavní trenér. Ve třetí lize byli zvyklí trénovat čtyřikrát až pětkrát v týdnu a k tomu byl o víkendu zápas. Ale doba není příznivá a tvrdím, že je dobře, když se gólmani mohou alespoň takhle nějak udržovat. Není to jednoduché, něco podobného zažívám poprvé v životě. Takhle specifickou a neobvyklou zimní přípravu bez jediného přípravného zápasu jsem nezažil ani jako trenér, ani předtím jako hráč. Ale bohužel se s tím nedá nic dělat.

Dělají vám vaši svěřenci v brance radost?

Musím říct, že Uničov má výbornou brankářskou základnu. V prvním týmu jsou dva opravdu kvalitní gólmani. Tomáš Uvízl patří na tomto postu mezi nejzkušenější a nejlepší v celé soutěži. V klubu už je dlouhé roky a patří k jeho ikonám. Druhý brankář Marek Kalina prošel mládeží Sigmy Olomouc, kde ho trénoval třeba i Václav Jílek. Je to prototyp mladého moderního komplexního brankáře s užasnou dynamickou silou a výbušností. Jsem s nimi velice spokojen, oba tvoří základ a kostru celého týmu.

V osobním životě jste plánovat svatbu. Už proběhla, nebo vám plány narušila pandemie?

Svatbu jsme měli s přítelkyní nachystanou na srpen loňského roku, ale bohužel pandemická opatření byla proti. Chtěli bychom ji uskutečnit a věřím, že to snad už klapne. Přítelkyně je mou velikou oporou.