Šek na 50 tisíc korun pro Základní školu v Grünwaldově ulici předali nejlepšímu hráči turnaje E.ON Junior Cup Benjaminu Tischlerovi, který hraje soutěže za Slavii Praha, člen představenstva E.ON Energie Martin Dvořák a ředitel školy Vladimír Caldr. „Benjamin je určitě šikovný fotbalista, dobře se i učí, záleží jen na něm, jak se s tím do budoucna srovná," uvedl ředitel školy, který v osmdesátých letech patřil k nejlepším hokejistům tehdejšího Československa, medaile si přivezl z MS i OH.

Vladimír Caldr už přemýšlel také nad tím, na co konkrétně škola peníze využije. „Byly mi nabídnuty určité varianty," odpovídal na dotazy Deníku. „Zvážíme, zda ve třídách vylepšíme osvětlení, nebo se zaměříme na rekuperaci v tělocvičně."

Desetiletý Tischler, žák páté třídy, byl při včerejší hodině tělocviku hlavní hvězdou.

„Fotbal hraju už odmala, baví mě, jsem rád, že jsem peníze pro školu vyhrál," vyprávěl nejlepší hráč E.ON Junior Cupu 2014.