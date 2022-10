Tři góly a každý jiný. Jak je Daniel viděl ze své pozice? „První gól padl z přímého kopu. Všiml jsem si, že brankář nestál úplně ideálně, takže jsem se jen snažil balon dobře umístit a vyšlo to. Druhý gól byl z penalty, kterou pro mě vybojoval Jarda Hadáčků. A třetí branka padla po dlouhé přihrávce, kterou jsem dostal za obranu. Brankář si naštěstí v prvním okamžiku výběh rozmyslel, takže jsem se dostal k balonu dřív. Hodil jsem si balon kolem něj a uklízel do prázdné branky,“ popsal svůj hattrick milevský sniper.

Doufám, že dám za dva roky hattrick v I.A třídě, říká s úsměvem Filip Zitta

Podle postavení v tabulce měl být zápas jasnou záležitostí Milevska. Nakonec se domácí museli trochu o tři body strachovat. „Dost nás trápí finální fáze a neproměňování šancí. Já sám jsem ve druhé půli mohl dát třetí gól již dříve a hrálo by se nám o dost klidněji. Poté přišel kontaktní gól a my zase měli co dělat, abychom zápas zvládli uhrát za tři body,“ vrátil se k duelu Daniel Petřík.

Daniel se vrátil do klubu, kde dělal první fotbalové krůčky. „Cítím se v Milevsku velice dobře. Jsem zpátky doma, v kabině nám to šlape a myslím, že držíme pospolu. Tréňu Strnada znám už od svých prvních fotbalových začátků, takže máme dobrý vztah,“ doplnil s úsměvem Daniel.

Rekord, Jakub Houda nastřílel prachatickému béčku za poločas pět branek

Milevsko má silný kádr a tým by mohl myslet hodně vysoko. Dá se za pár let hovořit i o divizi? „Určitě, z našeho týmu cítím velkou sílu. Máme ambice hrát horní příčky a já osobně klidně i tu nejvyšší a to je postup do divize. Myslím, že kdyby to nevyšlo tuto sezonu, tak náš tým má do budoucna velikou šanci se zpět do divize vrátit,“ věří svému týmu Daniel.

V každém týmu má hattrick nějakou speciální „hodnotu“. Co si na Daniela připravili v Milevsku? „Rozhodně budu dávat něco do kasy. A samozřejmě další příspěvky do týmové pokladny budou za různé rozhovory do novin atd.. Takže moc děkuji za rozhovor,“ dodal se smíchem milevský kanonýr.

Zdroj: Deník