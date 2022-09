Branky: 29. Rataj – 44. Chvosta, 53. Rod. ČK: 1:1 (80. Novotný – 80. Frček).

Derby přineslo vše, co k němu patří. Plný dům, skvělá atmosféra, kterou připravili fanoušci obou týmů, červené karty a obrat v utkání. Nakonec smutek pro domácí a radost ve tváři hostů.

"Bohužel totálně nejslabší výkon v našem podání. Prohra a červená karta. Tak by se jednoduše dalo shrnout naše sobotní vystoupení. Zřejmě pod dojmem, že se soupeř porazí sám, nebo nastoupí v devíti lidech, jsme vstoupili do utkání. Klasicky jsme zase zaspali ne úvod, ale dobrou půlhodinu. Nehráli jsme vůbec fotbal. Chvilkami to vypadalo, že ani neumíme hrát po zemi. Lehkomyslné bránění, absolutně žádné napadání, žádná aktivita. No prostě velká bída. Takový sparťanský výkon. Výjimkou pak byla individuální akce Rataje, který napodruhé překonal brankáře. Bohužel lehkovážnost v bránění opět pokračovala a tak si necháme dát šatňáka. Kdo čekal změnu ve druhem poločase, tak se nedočkal. Navíc jsme dostali gól, po sklepnutí proti noze z velkého vápna, o kterém jsme se bavili o poločase. Pak už to byla jalovina a fotbal plakal na obou stranách. Vimperk pak v závěru podržel gólman Vlk. A tak tentokrát zcela zaslouženě vyhrál soupeř. Gratuluji. U nás se musíme zamyslet, jestli si takto budeme chodit zahrát, nebo se prát v soutěži za klub. Teď je třeba začít každý sám u sebe. Děkujeme bubeníkům za skvělou atmosféru, do které jsme sami moc nepřispěli. Doufám, že takový výkon jsme podali naposledy," hodnotil utkání zklamaný domácí trenér Jan Děd.

"Do Čkyně jsme jeli s respektem k silnému a zkušenému soupeři a věděli, že šanci na úspěch máme, jen pokud náš výkon bude týmový, zodpovědný a bojovný. Všechny tyto tři atributy se nám podařilo dodržet a díky tomu se nám podařilo ve Čkyni uspět. Utkání se pro nás moc příznivě nevyvíjelo, když jsme od 29. minuty prohrávali, ale věřil jsem, že pokud budeme hrát tak, jak jsme hráli do obdržené branky, tak se nám podaří do poločasové přestávky vyrovnat a to se také stalo, když po krásném centru Ondry Málka ze vzduchu hlavou zavěsil Vašek Chvosta. Za Vaškovo gól jsem velmi rád. V jeho věku jde všem příkladem svojí tréninkovou morálkou a přístupem k tréninkům i zápasům," hodnotil první poločas vimperský trenér Lukáš Sýs.

Po změně stran dokonce hosté výsledek otočili. "Ve druhém poločase jsme začali stejně aktivně jako jsme hráli prvních pětačtyřicet minut a to přineslo ovoce, když skóre navýšil Ondra Rod, který prostřelil domácího brankáře a ukázal tak, že je pro náš tým velmi důležitým hráčem. I poté jsme měli hru celkem pod kontrolou, ovšem na můj vkus jsme začali až moc faulovat okolo našeho pokutového území a vzhledem k výškové převaze hráčů Čkyně jsem měl obavy, aby se nám vedení podařilo udržet. Nutno podotknout, že díky nepřesným zakončením soupeře a vynikajícím zákrokům brankáře Jakuba Vlka jsme standartkám domácích statečně odolávali. Celkem klidné utkání se trochu zvrtlo v 80. minutě, když po faulu na Ondru Roda neudržel nervy domácí Michal Novotný a náš Lukáš Frček si zahrál na Zorra, takže oba kluci šli předčasně do sprch, nutno dodat, že zaslouženě. V ten okamžik mě to strašně naštvalo, protože jsme vedli, v kabině jsem na kluky apeloval, aby se tomuto jednání v zápase vyhnuli, ale na druhou stranu musím říct, že reakci Lukáše Frčka chápu. Tím ovšem nechci říct, že takové jednání schvaluji, ale jsou to emoce a ty do fotbalu patří. Naštěstí se nám podařilo v utkání už neinkasovat a tak si ze Čkyně vezeme tři body," shrnul druhou půli Lukáš Sýs a pokračoval: "Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě, i když musím uznat, že soupeř měl víc brankových příležitostí, takže ve finále by i bod byl cenný. To že po utkání máme tři body, je něco krásného. Jsem rád hlavně za naše hráče, protože opravdu na každém tréninku poctivě makají a takovou výhru potřebovali. Našim nejlepším hráčem byl celý náš tým a to po celé utkání. I přesto musím jednoho hráče vyzdvihnout a to našeho brankáře Jakuba Vlka, který nás několikrát v utkání podržel. Derby mělo skvělou atmosféru, o kterou se starali jak domácí, tak hostující fanoušci a za to jim patří velké díky. Utkání s přehledem odřídil rozhodčí Votava se svými asistenty Pískem a Pečenkou. Příští týden nás na domácím hřišti čekají Strunkovice a i když to bude opět velmi těžké utkání, tak věřím, že potvrdíme výkon ze Čkyně a všechny body zůstanou doma. Děkujeme všem divákům, kteří nás přijeli podpořit a vytvořili společně s domácími diváky skvělou atmosféru!"