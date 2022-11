Strakonická odbočka jela na zápas dvěma tranzity a pevně věřila ve vítězství, které by Slavii zajistilo postup v případě zaváháni Kluže. Kluž nezaváhala a my jsme uhráli pracně jeden bod. Je to velké zklamání, hra byla plná nepřesností, strachu vystřelit na bránu soupeře a když byla střela, tak šla mimo brankové tyče. Sice byl druhý poločas lepší prvního, ale na vítězství to nestačilo. Pochvalu by si zasloužil Olayinka, ale i ten se bál vystřelit na branku. V poháru končíme a je se třeba soustředit na ligu a přes zimu něco vymyslet v útočné fázi společně se střelbou. Chybí velmi vůdčí osobnost mužstva, která by řídila hru.

Autor: Jan Malířský