Domácí stále bojují s béčkem Písku o čelo tabulky, a tak k zápasu se čtvrtým týmem tabulky zmobilizovali to nejlepší, co měli v danou chvíli k dispozici. A od začátku byli Prachatičtí na hřišti pod Libínem aktivnější. První jasnou šasci gólman soupeře zlikvidoval, ale při nájezdu Touška možná až příliš zbrkle vyběhl a prachatický hráč otevřel skóre. Domácí se dál tlačili do pokutového území soupeře a z toho se následně rekrutovaly dva pokutové kopy. K oběma se postavil Jiří Růžička, kopl je do stejného místa a posunul stav na 3:0. Hosté sice po půl hodině hry snížili, ale vzápětí vrátil Prachatickým tříbrankové vedení nejmladší hráč v sestavě Brom.

Druhý poločas se již víceméně jen dohrával. Domácí měli dál územní převahu a z té dal zápasu konečnou podobu kapitán Srch.

Prachatičtí se alespoň na den dostali do čela tabulky o bod před béčko Písku. To hraje v neděli dopoledne ve Vimperku, a tak budou Prachatičtí držet palce svým kolegům z okresu.