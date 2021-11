Vítězové prvního předkola.Zdroj: Junior StrakoniceStrakonická jedenáctka musela projít sítem tří turnajů. "První turnaj jsme odehráli v Sedleci u Českých Budějovic. Tam hráli domácí, náš tradiční soupeř SKP České Budějovice a další kluby z okolí krajské metropole. Zde jsme postupovali z prvního místa," vrátil se k prvnímu kroku svých svěřenců v postupové soutěži trenér Petr Baloušek.

Druhé předkolo na Petřínu Plzeň strakonická U11 vyhrála.Zdroj: Junior StrakoniceVe druhém předkole přišli samozřejmě těžší soupeři a Strakoničtí zamířili na stadion Petřínu Plzeň. "Konkurence zde byla opravdu velmi silná, ale i tentokrát se nám podařilo postoupit do závěrečného předkola z prvního místa, když jsme neztratili ani bod. Všichni hráči to zvládli výborně. Skvělé bylo, že když se nedařilo jednomu, tak tam bylo deset dalších, kteří to mohli vzít na sebe," pochválil svůj tým Petr Baloušek.

Postup do finálového turnaje je hotov - 2. místo v Písku.Zdroj: Junior StrakonicePoslední předkolo bylo v polovině října v Písku. "Zde kromě Junioru hrály celky, Dynama, Písku, Příbrami, Táborska, SKP České Budějovice, Sušice a Vlašimi. Z jihu Čech jsme po tomto turnaji zůstali v soutěži pouze my a Dynamo České Budějovice. To byl také jediný tým, se kterým jsme prohráli. Pro nás je to obrovský úspěch. Nejedno oko, mé i hráčů, nezůstalo suché dojetím a štěstím. Byly to obrovské emoce, protože jsem to celé naší partě moc přál. Mám obrovskou radost jako otec syna, který v týmu hraje, tak i jako trenér, protože ty děti mám jako své a s některými jsem již šest let," neskrýval radost trenér Baloušek.

Strakonické čeká finále 7. a 8. května 2022. "Zatím nevíme, kde se bude hrát. Bylo by to hezké na Strahově. Bude tam čtyřiadvacet nejlepších družstev z republiky, takže tam budou mládežnické týmy všech věhlasných ligových klubů. Bude tam Slavia, Sparta, Bohemka, Líšeň, Babík Ostrava, Příbram, Zbrojovka Brno a další. Zkrátka samá zvučná jména," hovořil o potencionálních soupeřích trenér.

Fotbalisté Junioru Strakonice U11 postoupili na republikové finále Poháru mládeže své kategorie. Všichni se na něj svědomitě připravují.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaA co na úspěch říkali samotní hráči? "Obrovská radost i slzičky. Před turnajem jsem jim dal trochu nůž na krk. Vím, co na ně platí, a tak jsem jim řekl, že pokud postoupí, tak je budu dál trénovat a přihlásím je na turnaj do Salzburgu na příští rok. Všechno to vyšlo a jsem rád, že s nimi mohu být. Teď to jen musím splnit," říká s úsměvem trenér.

A s kým by si to chtěli Strakoničtí rozdat? "Děcka se baví o tom, že chtějí ve finále Spartu nebo Slávii. Ale jsme nohama na zemi. Již postup je obrovský úspěch. Všichni vědí, čeho dosáhli a stále jim to připomínám. Před tím Pískem jsem jim čtrnáct dní opakoval, co je může čekat. Zvládli to fantasticky. Po fyzické stránce jsem o tom nepochyboval, ale zvládli to výborně i mentálně. Na finálovém turnaji si to již mohou jen užívat. Patří jim dík za to, kam až jsme to dotáhli a jsem strašně rád. Bylo vidět, že jsou nadšení i rodiče, kteří s námi pravidelně jezdí. Skvělá fanouškovská podpora," doplnil Petr Baloušek.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ze strakonické jedenáctky je opravdu skvělá parta, což je vidět i při tréninku. Jak to tedy vše začalo? "Před šesti lety jsem vzal syna Péťu na Křemelku na první trénink, moc se mu nechtělo, ale odtrénoval to. Vzal jsem ho na další trénink a pak mě oslovil Lukáš Linhart, organizační pracovník Junioru, zda bych kluky nechtěl trénovat. Za pár tréninků, které jsem s nimi odtrénoval, jsem byl najednou hlavní trenér. A kromě syna tam od začátku mám Dominika Čadka, Luďka Šindeláře a postupně se nabalovali další," vrací se na začátek kariéry této skvělé party trenér.

V týmu jsou i dvě děvčata. A obě jsou plnohodnotnými členkami týmu. "Kristýnka Fürbachová je naše stálice, která hraje od pěti let v Junioru. Přede dvěma roky přešla k nám a do týmu stoprocentně patří. Je s ní obrovská legrace. A Nela Zíková k nám přišla loni ze Štěkně. Moc nám pomohla. Skvěle chytá, má výbornou rozehrávku oběma nohama a zapadla skvěle do kolektivu. Nebojí se padnout, od mala si doma kope s balonem se svým tátou. Je velká a má skvělou techniku. Spoustu zápasů nám zachránila," pochválil obě hráčky trenér.

Základ je výborný gólman

Oporou fotbalové jedenáctky Junioru Strakonice je brankářka Nela Zíková. Sem přišla ze Štěkně.

Jak se stane, že se děvče postaví do brány v týmu plném kluků? Začala chytat již ve Štěkni? "Ve Štěkni jsem hrála v poli. Cesta do branky byla zajímavá. Jednou jsem při ligovém zápase vedla na hřiště příbramského brankáře Ondřeje Kočího, taťka to dal na Facebook, trenér si toho všiml a už to bylo. Od té doby chytám," vrátila se s úsměvem ve tváři ke svému gólmanskému začátku Nela Zíková.

A jak sama říká, mezi tyčemi je fajn. "Docela se mi tam líbí. Ale trenér mě v okresních zápasech dává i do pole, za což jsem ráda. Je to super," dodala Nela.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Na její gólmanské umění spoléhal celý tým Junioru U11 v rámci Poháru mládeže. A Nela zachytala skvěle. "Musím přiznat, že nervozita byla. Jen jsem to na sobě nedávala znát, aby si ostatní nemysleli, že se mi rozklepala kolena. A byla jsem strašně ráda, když jsme postoupili z třetího předkola do závěrečného turnaje," říká Nela Zíková a doplňuje: "Například proti Příbrami jsem dostala jen jeden gól, čehož si moc cením. Nakonec jsme prohráli jen s Dynamem České Budějovice o jediný gól 1:2. Ale byl to výborný zápas."

Republikový finálový turnaj je sice až za půl roku, ale všichni již na něj myslí. Bude tam plno skvělých týmů z oddílů, které vesměs hrají první a druhou ligu mezi dospělými. Proti komu by si Nela zahrála nejraději, koho by si přála potenciálně ve finále? "Moc ráda bych si na turnaji zachytala proti Slávii a Spartě Praha. A kdyby došlo až na finále? Tak to nejraději proti Slávii," dodává Nela.

Oliver to čistil před brankou

Zadní řady Junioru Strakonice U11 tvrdí především Oliver Šmíd. Proto je také považován za jednoho ze strůjců postupu týmu na republikové finále Poháru mládeže jedenáctiletých.

Oliver Šmíd.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaFotbal začal hrát snad již ve třech letech v Dražejově. Na nějaký čas se po pár letech odmlčel a k fotbalu se zase vrátil v barvách Junioru Strakonice. Má na starosti především činnost v obraně. A jak si užíval postupové zápasy v Poháru mládeže? "Sice jsem dal jenom jeden gól, ale na druhé straně jsem několika v naší síti zabránil, takže celkově to bylo podle mě dobré," vrátil se k pohárovým zápasům Oliver.

Užíval si i zápasy se silnými soupeři jako byla Příbram či Dynamo České Budějovice. "Tam to bylo docela rychlé, soupeři hráli tvrdě, ale to mi nevadilo. Hned jsem se přizpůsobil a také trochu přitvrdil. Musel jsem jim ukázat, že se jich nebojím," říká Oliver Šmíd.

Na strakonické fotbalisty čeká velké finále. Koho by si Oliver přál za soupeře? "Chtěl bych si zahrát především proti Slávii a Spartě. Zkrátka aby to byli samí těžcí soupeři. Nejraději bych ale hrál proti Slávii a porazil ji," přeje si Oliver Šmíd.

Trio z Paris Saint Germain

Když máte v útoku dva Messi a jednoho Neymara, to se to střílí góly. V dresech Paris Saint Germain chodí trénovat trio kanonýrů Junioru Strakonice U11 Petr Baloušek, Matyáš Voříšek a Dominik Čadek. "Nikoho z nich nechci vyzdvihovat před ty druhé. Všichni tři kluci jsou výborní a když to zrovna nejde jednomu, tak jej nahradí ti zbylí dva," chválí největší kanonýry svého týmu trenér Petr Baloušek starší.

A kdo z nich byl nejlepším střelcem Poháru mládeže jedenáctiletých, ve kterém Junior prošel ze tří předkol až do Národního finále? "Kdo dá kolik gólů, to vůbec neřešíme. Když je možnost, tak raději přihrajeme tomu druhému před prázdnou bránu. Důležité je, abychom vyhráli jako tým," říkají všichni tři svorně. "Zkrátka co natrénujeme, to pak převedeme do zápasu, abychom soupeře porazili," doplňuje Dominik.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Já jsem si nejvíc užil zápas s Příbramí," vrátil se k předkolům Poháru mládeže Péťa. "Mně se také nejvíc líbil zápas s Příbramí. Ani proti Dynamu to nebylo špatné, ale dělali jsme zbytečné chyby. Rozhodující gól na 1:2 jsme dostali v poslední minutě," dodal Matyáš. "Mně se proti Příbrami podařilo dát gól z trestňáku přímo do šibenice," doplnil Dominik.

Ale největším soupeřem nebyla Příbram. "Pro nás bylo největším soupeřem Táborsko. S ním jsme vždy prohrávali, dokonce 1:9 či 4:10, ale tentokrát jsme vyhráli 2:1. Konečně jsme jim to oplatili," říká spokojeně Dominik.

Jak to vypadá na hřišti, když se tam objeví ve dvou provedeních Messi a jednom Neymar? Ve velkém fotbale zatím ta spolupráce moc nefunguje. "My jsme na rozdíl od nich velcí kamarádi, takže si raději nahrajeme, než bychom se do toho zamotali," říká Matyáš.

Fotbalisté Junioru Strakonice U11 postoupili na republikové finále Poháru mládeže své kategorie. Všichni se na něj svědomitě připravují.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaA jaká byla oslava postupu do velkého finále Poháru mládeže? „Nejprve byly i slzičky štěstí. Ale nejen my, i trenér, maminky, babičky. Všichni jsme měli obrovskou radost,“ říkají kluci svorně.

Zkusme se podívat o půl roku dál. Proti komu by si rádi zahráli v národním finále? "Já proti Slávii a Spartě," vyhrkne Péťa. "Já bych třeba i proti Viktorce Plzeň," doplňuje Matyáš. "Já bych chtěl porazit Spartu, protože jsem velkej Slávista," trumfuje ostatní Dominik a dodává: "Ne jako v mužích, kdy Slávia se Spartou prohrála."

Všichni tři kluci již nakoukli i do České ligy mladších žáků U12, takže udělali další krůček ve své kariéře. Co bude jejich dalším cílem? "Já bych se rád dostal nejprve do Dynama a pak do Slávie," vyslovil své přání Péťa. "Já taky nejdříve Dynamo, pak ale Plzeň," doplnil Matyáš. A Dominik? "Také nejdříve Dynamo a pak Slávia či jiný podobný klub," říká.