Loučovice - Turnaj Magic Cup má za sebou další soutěžní den. „Je tu nejvyšší kvalita," přikyvuje se spokojeností ve tváři nepsaný šéf organizačního výboru Zdeněk Zbytek. V semifinále si zahrají Sparta, Slavia, Olomouc a Slovan Bratislava.

Turnaj Magic Cup má za sebou další soutěžní den. „Je tu nejvyšší kvalita," přikyvuje se spokojeností ve tváři nepsaný šéf organizačního výboru Zdeněk Zbytek.

Na hřištích v Loučovicích, V. Brodě a Dolním Dvořišti probíhají zápasy o putovní pohár divoké Vltavy.

Dnes se hrají čtyři utkání, zítra a v neděli turnaj vyvrcholí zápasy o umístění.

Během dnešního odpoledne hráči jednotlivých týmů vyrazí do okolí, kde budou poznávat přírodu a pamětihodnosti této části ČR. „Máme co nabídnout," připomíná Zdeněk Zbytek, že součástí turnaje nejsou jen fotbalové zápasy, ale celá řada dalších atraktivních aktivit.

Na slavnostním zahájení byly ve středu večer všechny týmy. Nechyběl žádný.

Za zvuků světoznámé znělky Ligy mistrů nastupovali české celky i hosté z Ruska, Kanady a Slovenska. Na turnaji se navazují nové kontakty, přátelství. „Sparta a Slavia přijely dokonce jedním autobusem, podařilo se nám dát dohromady, co se zdá téměř nemožné," usmíval se sportovní ředitel turnaje Ivan Novák. O sportovní stránku se stará společně s fotbalovým trenérem Jiřím Kotrbou.

V rámci turnaje zahraniční hosté poznávají zvyky, se kterými se doma nesetkávají.

Výpravu z Kanady přivezl charismatický trenér českého původu Pavel Čančura. „Byli jsme na obědě, hráčům přinesli knedlíky, oni vůbec nevěděli, co s nimi mají dělat, brali je do rukou a namáčeli v omáčce, jako by to byl chleba," přidává úsměvnou historku z prvních okamžiků mezinárodního turnaje.

Fotbalisty přivítalo slunečné počasí a perfektně připravené trávníky. „Našich hostů si vážíme," dodal Zbytek.

Pátek:

Dynamo ČB – Sparta 1:4.

Sparta – Slovan 2:3.

Dynamo ČB – Vrchní Pyšma 7:1.

Slavia Praha – Ottawa 9:0

Sobota:

Zápasy o umístění (v Loučovicích a ve V. Brodě):

Semifinále v Dolním Dvořišti:

Olomouc - Slovan Bratislava (9), Sparta -Slavia (10.45)

Neděle:

Finále:

11.30 v Loučovicích