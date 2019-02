České Budějovice – Měl dvě dobré příležitosti, gól ale nedal.

Jiří Mareš přichází do Dynama na hostování z Příbrami. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Přesto si třiadvacetiletý Jiří Mareš (*16. 2. 1992) v sobotním zápase proti žižkovské Viktorii svou premiéru v dresu Dynama pochvaloval.

Máte za sebou v Dynamu první zápas. Jaké máte pocity?

Ty pocity jsou určitě dobré. Vyhráli jsme 4:0, pro mě to byl první zápas a hrálo se mi dobře. Akorát je škoda, že jsem z těch dvou šancí, které jsem měl, nedal žádný gól. Ale jinak spokojenost.

Zřejmě máte na mysli situaci ze závěru první půle a poté hlavičku ve druhé půli. Pokaždé jste poslal míč vedle…

Přesně tak. Obě to byly docela dobré šance, jenže jsem se asi až moc soustředil na to, abych to uklidil hodně k tyči, místo abych to hlavně jen pořádně trefil. To hlavně při té hlavičce, v té první situaci jsem možná místo na přední tyč měl pálit na tu zadní.

První půli jste hrál na pravém kraji zálohy, po přestávce jste se přesunul k opačné lajně. A zdálo se, že vlevo jste se cítil líp.

Mně je jedno, na kterém kraji hraji, ale třeba v dorostu jsem hrál skoro pořád zleva a dařilo se mi tam víc než napravo. Teď jsem v Příbrami hrál spíš zprava, ale jak říkám, kde hraji, mi nevadí.

Jak se váš příchod z Příbrami na jih Čech rodil?

Už na konci podzimu jsem v Příbrami řešil, co na jaře, protože posledních půl roku jsem tam od začátku zápasů moc šancí nedostával. Proto jsme se domlouvali, že bych si našel nějaké hostování. Hned na začátku přípravy se mi teď ozvaly Budějovice a já jim kývl. Přestože jsem měl ještě dvě nabídky z druhé ligy a jednu také z první ligy. Ale to nedopadlo, takže jsem byl rád, že jsem se domluvil tady v Budějovicích. Ty byly nejrychlejší a nejkonkrétnější. Navíc Budějovice jsou tradiční ligový klub. Taky zázemí je tu výborné. I kluci jsou tu v pohodě, je tu hodně mladých. Prostě zatím super.

Od pondělí do pátku budete teď na soustředění v Prachaticích, na ten týden se tudíž asi zrovna moc netěšíte…

Nevadí mi to. Je to poslední týden té tvrdší přípravy, to se dá zvládnout. Ve středu nás navíc čeká hodně těžký zápas se Žilinou, ta nás určitě pořádně prověří. Docela se na to soustředění těším.

S jakým přáním na jih Čech přicházíte?

Chci hrát a jen na mně bude záležet, zda se do mužstva prosadím. Chtěl bych být platným hráčem týmu a taky přispět k tomu, abychom se na jaře dostali v tabulce výš.





Ve středu na Vyšehradě se Žilinou





Fotbalisté druholigového Dynama Č. Budějovice odjeli v pondělí na pětidenní soustředění do Prachatic, odkud si ve středu odskočí do Prahy k přípravnému utkání se šestinásobným mistrem Slovenska, týmem MŠK Žilina.

Zápas se bude hrát na hřišti s umělým trávníkem na Vyšehradě, výkop v 11 hod.