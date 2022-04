Druhé utkání jara a druhé vítězství Semic na hřišti soupeře. Skvělý start. „Po odloženém domácím zápase s béčkem Prachatic jsme zajížděli do Plané a měli jsme soupeři co vracet po podzimní domácí prohře. Začali jsme dobře a v 17. minutě šli do vedení, ale to nám nevydrželo dlouho, když srovnával rychlonohý Petr Šteyer, který nám dělal velké problémy. Herně jsme byli o něco více na balonu, ale hra soupeře je hodně zaměřená na brejky ze zabezpečené obrany,“ komentoval první poločas utkání trenér Semic Marcel Nousek a pokračoval: „Po přestávce jsme šli v 55. minutě opět do vedení Blažkem, ale jako po prvním gólu nám za pět minut po jeho vstřelení utekl Šteyer a bylo to 2:2. Nakonec jsme byli ti šťastnější my, když v samotném závěru po standardní situaci našel Císařovský Zborníka a ten dal gól na konečných 2:3. Zborník se dvěma góly byl nejlepším hráčem zápasu společně s domácím Šteyerem. Jsme moc rádi, že se nám podařilo vyhrát a urvat tři body.“

Semické fotbalisty nyní čekají dva domácí zápasy v rychlém sledu. V sobotu od 13.30 hodin přivítají Kaplici a v pondělí od 14 hodin v dohrávce béčko Tatranu Prachatice.