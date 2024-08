Vybíráme dva zápasy, které by mohly a měly být pro fanoušky atraktivní. Týmy v přípravě trénovaly, hráči mají za sebou přípravná utkání. Mistrovský zápas je ale úplně něco jiného. Projevilo se to hned v prvním kole krajského přeboru. Vyprávět by mohli třeba i v prvoligovém Dynamu. Příprava výborná, výsledkově povedená, start do soutěže mizerný.