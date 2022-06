Netolice – Mirovice 0:3 (0:2). 32. Vondrák, 34. Císař, 69. Peterka. „K utkání jsme přijížděli notně oslabení a ještě těsně před ním nám Matěj Štochl oznámil, že má něco s kotníkem a do Netolic vůbec neodjel. Takže jsme nastupovali pouze s jedenácti lidmi. Domácí nás hned od počátku mírně herně převyšovali především v držení míče, ale jejich koncovka byla prach bídná. Po dvou úvodních šancích domácí se i nám podařilo ohrozit branku soupeře z pár povedených brejků. To už se hra odehrávala především ve středu pole. Až ve třicáté minutě centr z levé strany hlavičkou umístil do branky domácích Tomáš Vondrák. Po pěti minutách po akci opět z levé strany zakončoval Honza Císař a my během chvilky vedli už 2:0. V poslední pětiminutovce prvního poločasu nás domácí zmáčkli k naší brance, ale bylo z toho pouze dvakrát nastřelení břevna,“ komentoval první půli mirovický Břetislav Mikeška.

„Druhý poločas se odehrával především ve snaze domácích o zvrat v utkání, ale bohužel pro ně z toho byla pouze jedna gólová šance, kdy se míč odrazil od naší tyče do autu. Naši kluci hrozili hlavně z rychlých protiútoků a jeden po nedorozumění domácích zadáků s brankářem zakončil Roman Peterka na konečných 3:0 pro hosty. Do konce utkání jsme viděli jen snahu domácích o vyrovnání a z naší strany ještě tyč, kterou nastřelil Petr Kvěch. Domácí nehráli vůbec špatně, ale náš gólman Čejdík si prostě konstrukci brány postavil dobře. Smekám před našima klukama, kteří v jedenácti lidech, značně oslabeni, dokázali netolickým sebrat všechny body,“ doplnil ke druhé půli Břetislav Mikeška.

Velešín – Semice 1:7 (1:4). 11. Zimek – 2. Buchtele, 24. Hrala, 29. Blažek, 30. a 87. Valach, 71. Keclík, 80. Antony.

„Když naši sousedi v tabulce zaváhali, bylo důležité utkání s Velešínem vyhrát. Povedlo se nám to na jedničku a celé utkání bylo v naší režii. Domácí v několika momentech podržel gólman, jinak by asi výsledek byl o dost vyšší. O první příčce se rozhodne v posledním kole, kdy nás čeká Roudné a určitě se bude na co dívat,“ shrnul utkání semický trenér Marcel Nousek.

Výsledky uplynulého kola vyřadily z boje o prvenství hráče z Roudného. To však neznamená, že přijedou do Semic bez motivace. Domácí musejí uhrát alespoň bod, pokud pomýšlejí na prvenství . V tu chvíli by druhým Trhovým Svinům nepomohla ani výhra nad Kaplicí.