Prachatice B – Mirovice 2:4 (1:3). Šabršula a Hrbek – Převrátil 2, J. Štochl a Císař.

„Do krásného areálu v Lažištích jsme přijeli vcelku kompletní sestavě, chyběli pouze dlouhodobě zranění hráči a na naši hře to hlavně v prvním poločase bylo znát. Ovšem první gól jsme obdrželi my po chybě gólmana Čejdíka ve dvanácté minutě. Po tomto momentě jsme už zase začali hrát naši hru. Více jsme se tlačili do pokutového území soupeře a to přinášelo i očekávané šance. První z rohu ještě neproměnil Vlasta Ševr, hlavou z rohového kopu minul bránu. Asi ve dvacáté minutě se poprvé za Mirovice trefil Kuba Štochl, který byl na pro něj neobvyklém místě středního halva k neudržení. Ve třicáté druhé minutě se dostal k odraženému balonu Radek Převrátil a se štěstím skóroval. Do poloviny se nám povedlo ještě prosadit ve čtyřicáté čtvrté minutě gólem Honzy Císaře a šli jsme spokojeni do kabin,“ shrnul první poločas mirovický Břetislav Mikeška.

„Do druhé půle jsme poprvé v soutěži poslali naší brankářskou dvojku mladého gólmana Rosťu Koňase. I přes rychle obdrženou branku ve čtyřicáté osmé minutě, kdy ho naše obrana nechala ve třech po sobě následujících střelách takzvaně vykoupat, se svojí role ujal velmi důstojně a poté již neinkasoval. Domácí sice převzali iniciativu na hřišti, ale do nějakých větších šancí jsme je v podstatě nepustili. Za zmínku stojí ještě samostatný únik Honzy Císaře, který skončil na břevně soupeřovy branky. V sedmdesáté deváté minutě přinesla uklidnění do našich řad druhá branka z kopačky Radka Převrátila. Od této chvíle jsme utkání v pohodě dohráli a odvezli domů myslím zasloužené tři body,“ doplnil ke druhé půli B. Mikeška.

„A co říci na závěr – po podzimní části soutěže máme osmadvacet bodů, jsme na třetím místě tabulky, takže velká spokojenost,“ shrnul podzim Břetislav Mikeška.

Roudné – Semice 2:2 (2:1). Cepák a Kadlec – Zborník a Keclík.

„Na poslední podzimní zápas jsme jeli k hodně těžkému soupeři do Roudného. Zápas měl rozhodně kvalitu a spoustu pěkných akcí z obou stran. První půle byla z naši strany horší a rychlonohý soupeř nám dělal problémy. Chtěli jsme soupeře dostat více pod tlak. To se nám povedlo až druhou půli, kdy jsme zase byli lepší my. Myslím, že je remíza zasloužená a jsme rádi, že vezeme bod zvenku, kde dokázaly udělat body pouze Trhové Sviny,“ komentoval utkání trenér Semic Marcel Nousek a doplnil: „Sezona je v polovině a my se radujeme, že si konečně odpočineme a doléčíme všechna zranění.“