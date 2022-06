Semice – Čkyně 8:0 (4:0). 20. a 38. Zborník, 36. Keclík, 41. Hrala, 53. a 60. Veleman, 78. Forman, 88. vlastní Miklas.

„V tomto případě není moc co hodnotit, výsledek vypovídá za vše. V takový výsledek jsme ani nedoufali, Čkyně má jednu z nejlepších obran v soutěži, ale povedlo se nám to nad očekávání. Jsem rád že si zahráli všichni kluci a mohli jsme pošetřit některé hráče, kteří laboruji se zraněními, která nás celou sezonu trápí. Příští týden věřím, že potvrdíme ve Velešíně povinné tři body a soustředíme se na poslední a to nejdůležitější utkání s Roudným, které rozhodne o všem,“ shrnul utkání a současnou situaci asistent trenéra Semic Filip Breibisch.

Mirovice – Roudné 0:4 (0:1). 34. Goretki, 71. a 89. Vlk, 85. Kadlec.

„Již před zápasem jsme věděli, že k nám přijede mužstvo s postupovými ambicemi a také jsme se na zápas dobře připravili. I když výsledek 0:4 odpovídá skoro debaklu, na hřišti se hrál opravdu pěkný fotbal, který musel diváky bavit. První poločas jsme začali se zabezpečenou obranou a čekali, s čím na nás hosté vyrukují. Mladí kluci z Malše Roudné předváděli opravdu fotbal minimálně na úrovni krajského přeboru, ale naši kluci jim zdatně sekundovali. V prvním poločase bych vyzdvihl šanci Kuby Převrátila asi v páté minutě a ještě vydařenou střelu Matěje Štochla, kterou bravurně vyrazil brankář hostí. Ti naopak gólově udeřili asi ve třicáté páté minutě, kdy šťastně tečoval útočník hostů centrovaný míč před naším brankářem. Do konce poločasu se již nic podstatného nestalo,“ shrnul první dějství mirovický Břetislav Mikeška.

„Do druhé půle jsme nastoupili s cílem vyrovnat stav utkání a popřípadě výsledek otočit. Hosty jsme začínali přehrávat a vytvářeli jsme si řadu příležitostí hlavně ze standardek, především jsme měli velké množství rohových kopů. Ovšem hosté udeřili v sedmdesáté minutě z protiútoku znovu a bylo už to o dvě branky. Ještě více jsme sevřeli hosty a docílili konečně vytouženého gólu, kdy jeden z mnoha rohových kopů uklidil do brány hlavou Matěj Štochl. K údivu všech snad i hostů nebyl gól uznán pro nějaký nikým neviděný faul. Poté nastřelil hlavou ještě břevno Kocourek a z naší strany to už byl zmar. Hosté na konci přidali ještě dvě branky a utkání dospělo do konce. Opět podotýkám, že se hrálo velmi zajímavé utkání, které se divákům líbilo a oceňuji soupeře, asi nejlepší mužstvo, které v Mirovicích v tomto ročníku hrálo,“ doplnil ke druhému poločasu Břetislav Mikeška.