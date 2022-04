Přímý souboj o první místo tabulky rozhodla jediná branky hned v úvodu utkání. „Ve šlágru kola se v boji o první příčku čekala velká bitva a tak to bylo po celý zápas. Kdo čekal pěkný fotbal, tak byl určitě zklamaný. Domácí šli do vedení hned ve třetí minutě a to rozhodlo celé utkání. Poté se usadili v devíti hráčích kolem svého vápna a hráli na rychlé brejky. Nám se nedařilo se dostat do zakončení a ohrozit branku domácích. V hodně ostrém zápase si myslím, že by remíza byla spravedlivější, ale tentokrát jsme tahali za kratší konec,“ komentoval utkání trenér Semic Marcel Nousek.

Strunkovice – Mirovice 2:0 (1:0). 10. Koloušek, 59. Beneš.

Po dvou domácích vysokých výhrách chtěli Mirovičtí nějaký ten bod i ze hřiště soupeře. Bohužel nemají nic. „Odjížděli jsme k utkání po dvou domácích výhrách, ovšem bez zraněného Matěje Štochla, takže ofenzíva našeho mužstva klesla o třicet procent, ale byl jsem zvědavý, jak se s tím hoši poperou. Začali jsme dobře, míč jsme měli pod kontrolou, ale jen do desáté minuty, kdy kiks středopolařů v obraně dovolil dát domácím první gól. V držení míče jsme opět byli tak 60:40 lepší, ale v útoku naprosto neškodní. Jediné, co z naší strany pro domácí byla nebezpečná střela Kuby Převrátila asi ve třicáté minutě, kterou bravurně chytil gólman. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že srovnáme a budeme hrát na vítězství. Po sérii asi šesti rohů a různých ne účinných dorážek, přišla naše snaha vniveč. Domácí opět udeřili z protiútoku v 60. minutě. Poté jsme opět byli v držení míče lepší, ale bez brankové efektivity,“ shrnul utkání mirovický Břetislav Mikeška.

„Nyní si asi budu trochu dělat do vlastního hnízda, ale jestli chceme držet krok se špičkou této soutěže, budeme muset ve venkovních utkáních všichni hrát jako Kuba Štochl, který ač zraněný, do mače dává vše, co může, nic nevypustí, což se o většině našich fotbalistů nemohu říci,“ doplnil trochu nespokojeně Břetislav Mikeška.