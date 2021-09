Semice – Trhové Sviny 5:3 (2:0). 2. R. Veleman, 15. L. Zborník, 52. P. Keclík, 69. P. Peroutka, 76. M. Valach – 55. M. Chromčák, 62 . a 71. J. Kurali. ČK: 0:1 (68. D. Tomek).

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého a chtěli jsme odčinit poslední domácí prohru. Dali jsme gól v první minutě a to se hned lépe hraje. Hodně vyrovnané utkání, ale v gólové produkci jsme byli lepší než soupeř. Za stavu 3:0 jsme nesmyslně odešli a nechali soupeře zápas zdramatizovat, kdy ještě dokázal snížit na 3:2, ale nakonec jsme to zvládli a zápas vyhráli. Jsem rád, že i přes absenci řady opor, kdy jsme využili kluky z B týmu, tak všichni zahráli výborně a za to jim děkuji,“ shrnul vítězný duel trenér Semic Marcel Nousek.

Fotbalová I.A třída: Mirovice - Strunkovice 1:0.Zdroj: Jan Škrle

Mirovice – Strunkovice 1:0 (1:0). 4. M. Štochl. ČK: 0:1 (90. S. Pravda).

„Utkání přilákalo poměrně dosti velkou návštěvu diváků a nebylo divu, protože se utkala dvě mužstva z horních pater aktuální tabulky A třídy skupiny A. Při střelecké potenci obou mužstev v předchozích zápasech se čekal i notný příděl gólů,“ začal hodnocení utkání mirovický Břetislav Mikeška.

Domácím se vydařil vstup do utkání. „Nastupovali jsme s jasným úkolem dát co nejrychleji branku, uklidnit hru a být nadále aktivní. Strunkovičtí začali aktivněji, ale už ve čtvrté minutě se odražený míč dostal k Převrátilovi, ten přesným pasem našel Matěje Štochla, který nabídnutou šanci bravurně proměnil. Začátek jako z říše snů. Hosté si teprve nyní asi uvědomili, že se snadným soupeřem asi hrát nebudou. Hra se po úvodní brance vyrovnala a přelévala se od branky k brance. Za zmínku stojí okamžik asi ve třicáté páté minutě, kdy hostující útočník upadl v pokutovém území domácích a hosté se dožadovali pokutového kopu. Rozhodčího píšťalka však zůstala němá a do poločasu se šlo s naším vedením,“ shrnul první část B. Mikeška.

Ve druhé části hosté hodně kousali, ale body zůstaly doma. „Do druhého poločasu nastoupili hosté s odhodláním výsledek otočit a na jejich hře to bylo znát. Zvýšili důraz a výrazně domácí začali přehrávat. Asi po patnácti minutách se hra opět vyrovnala. Šance a pološance byly k vidění na obou stranách hřiště. Za zmínku stojí trefená tyčka domácího hráče Kuby Štochla. Utkání se pak dohrálo až do konce bez další vstřelené branky,“ doplnil ke druhému poločasu Břetislav Mikeška a pokračoval: „Diváci i přes jeden vstřelený gól viděli hodně kvalitní hru předvedenou oběma týmy. Šťastnější o jeden gól však přece jenom byli domácí, ale i hosté za předvedou hru zaslouží vyslovit pochvalu. Utkání provázelo udělení dosti žlutých a jedné červené karty po druhé žluté, ale k takovému zápasu to prostě asi patří.