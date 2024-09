Byl to zápas, který diváky musel bavit. Navíc to bylo ligové utkání. Jak říkají staří trenérští bardi, každý bod má v lize svoji váhu. Každý gól. V okresním přeboru Písecka, ponovu v 8. lize, Božetice nastřílely doma tři góly. Ani to ale nestačilo na bodový zisk. Všechny tři body si odvezl tým, který vystupuje v soutěžích Písecka jako Králova Lhota/Mirovice.