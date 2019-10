Zdeněk Ondrášek starší. „Starej Kobra,“ usmívá se sympatický otec českého fotbalového reprezentanta. Žádost o rozhovor neodmítl, naopak, odpovídal velmi vstřícně. „Jsem moc rád, když je o Kobru zájem,“ používá pro svého syna na fotbalových trávnících zavedenou přezdívku. „Mám z něj obrovskou radost.“

Na zápas s Anglií jste celá rodina vyrazili osobně?

Samozřejmě. Na první repre start jsme se museli jet podívat, i když jsme do poslední chvíle nevěděli jestli Zdeněk nastoupí.

Splnil se vám sen?

Byl to krásný pocit vidět ho v národním dresu na trávníku, a když nastoupil do zápasu, tak to se už vůbec ta radost nedá vyjádřit.

A když dal gól?

Tak to mě málem trefilo. Prostě nepopsatelný pocit štěstí. Hned po zápase k nám přiběhl a gratulovali jsme mu.

Jaké měla vaše rodina na tribuně zastoupení?

Byli jsem tam já, jeho sestra Eva a její dcera, to je moje vnučka Laurinka. Byl to vážně nádherný pocit. I slzička ukápla.

Vypadalo to, že Zdeněk Ondrášek neměnil dres s anglickými hvězdami, ale předal ho tátovi?

Ano. Mám jeho dres a jsem na něj moc moc pyšný.

Mluvil jste spolu hned po utkání?

To ne. Až v sobotu jsme za ním byli na hotelu. Poseděli jsme a popovídali. Už jsme s ním nebyli od ledna co je v Americe.

Viděl jste některý jeho zápas v Major League Soccer?

Sledujeme ho pořád. Teď, co hraje za FC Dallas, tak sleduji zápasy v noci. Většinou se hraje kolem druhé hodiny. Jsem moc rád, že se mu i tam začalo dařit.

Jak se Zdeněk cítil po utkání s Anglií, ve kterém hrál hlavní roli?

Po zápase byl dost zničený, tak jsme ho nechali odpočinout, musí se připravit na pondělní zápas a v útery se vrací do Dallasu, kde už další neděli hrají play off. Uvidíme ho zase až někdy koncem roku, to se bude pohybovat mezi Českou republikou a Polskem.