Branky: 48. a 73. Čermák, 55. a 79. Havel, 18. Beauguel, 40. Bucha, 58. Chorý (pen.), 76. Mosquera. Rozhodčí: Radina – Mokrusch, Duda. Diváci: 350.

Sestavy – FC Viktoria Plzeň: 1. poločas: Hruška – Řezník, Gabriel, Hejda, Hybš – Bucha, Ndiaye – Potočný, Šulc, Sýkora – Beauguel. 2. poločas: Hruška – Koželuh, Kaša, Pernica, Havel – Káčer, Janošek – Kayamba, Čermák, Mosquera – Chorý. FC Písek: Satrapa (77. Lalák) – Sajtl, Němeček, Kulík, Mařík (77. Petr) – Kotrba, Volf (59. Velek) – Pineau (46. Mašek, 80. Hadáček), Koreš (77. Vojta), Hrachovec (59. Veliký) – Voráček (46. Stejskal, 80. Bílý).

Utkání na hřišti Viktorie Plzeň bylo pro písecké fotbalisty jakousi odměnou za vydařenou podzimní část Fortuna ČFL. A tu si náležitě užívali. „Do hry jsme pustili všechny hráče. Drobných na kolotoč jsem mě hodně, takže jsem je před zápasem rozdal a kluci si na kolotoči zajezdili dosyta,“ začal hodnotit s úsměvem přípravné utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a pokračoval: „Kluci si zkrátka pořádně zaběhali. Dlouho jsme drželi lichotivý výsledek, pak to tam ale napadalo. Plzeň protočila dvě jedenáctky. Byla to taková škola fotbalu. A jestli si někdo od nás myslí, že může, hrát vyšší soutěže, tak zjistil, co všechno mu k tomu ještě chybí. Ale zahráli jsme si v úvodu ledna na přírodní trávě, byli jsme sparring partnerem druhého týmu nejvyšší soutěže, co více si můžeme přát. Důležité je, že se nikdo nezranil. Nemá smysl zápas nijak hodnotit. Je to rozdíl dvou soutěží, oni měli za sebou nějakých deset tréninků, my tři. Zkrátka to pro nás byla pěkná odměna a dobrá zkušenost. Že jsme dostali osmičku, to nikdo řešit nebude.“

Písečtí začali trénovat 4. ledna večer. „Tím, že jsme hráli tento zápas v Plzni, tak jsme začali trénovat o něco dříve. Jinak bychom začínali až teď v pondělí. Kluci mají za sebou tři seznamovací tréninky na hřišti a ten správný dril jim začne nyní od pondělka. Tři týdnu by měla být hrubá příprava, kdy budou trénovat každý den a k tomu o víkendu zápas. Někde je tam i vložená středa,“ uvedl rámcově k přípravě Miroslav Grobár a doplnil: „Nějaká selekce kádru přijde asi čtrnáct dní před startem soutěže. Samozřejmě čekáme, zda nebudou ještě k dispozici někteří hráči z Dynama či Táborska.“

Ne všichni hráči z podzimního kádru však absolvují s Pískem začátek přípravy. „Schramhauser se vrátil do Táborska, Belej do Příbrami, Pravda a Pineau do Dynama. Kalousek je do půlky ledna na zkoušce v Táborsku. Na druhou stranu jsou zde dorazoví dorostenci z Dynama Mašek, Němeček a Veliký,“ hovořil o aktuálních změnách v kádru Grobár a doplnil: „Momentálně máme dvacet hráčů a dva gólmany. Připravovat se s námi budou i naši dorostenci. Budou se po třech točit v určitých cyklech buď týden či deset dní. Nemůžeme dorost oslabit, jelikož ten bude na jaře hrát o hodně.“