Čimelice – Fotbalisty Čimelic povede na jaře jako hlavní trenér Rostislav Grossmann.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Ten v úvodu podzimní části sezony trénoval Písek v České fotbalové lize, vedení však nebylo spokojeno s výsledky, a proto byl Grossmann ze své funkce odvolán.



Známý trenér se nyní vrací na místo, kde končil svou hráčskou kariéru.



Jak došlo k tomu, že jste se ocitl právě v Čimelicích?

Osobně se znám se sportovním manažerem Čimelic Janem Růžičkou, se kterým jsem dlouhodobě v kontaktu. Od té doby, co jsem skončil u áčka Písku, jsme spolu intenzivně jednali, a domluvili se, že na jaře pomůžu zachránit Čimelice v krajském přeboru. Myslím, že to není nemožné.



Co jste dělal poté, když jste byl odvolán z funkce trenéra píseckého áčka?

S vedením Písku jsme se bavili o možnosti dál působit v klubu, ale nakonec jsme se na žádné konkrétní funkci nedomluvili, tak jsem si hledal jiné angažmá.



Jaké se nabízely možnosti?

Řešil jsem nějaké nabídky a existovala možnost jít do zahraničí. Jenže já jsem se nechtěl stěhovat z Písku.



Proto jste zvolil Čimelice?

Prostředí v Čimelicích znám. Na konci své fotbalové kariéry jsem tam chytal a později v Čimelicích hrál i můj syn Aleš. Stále udržuji kamarádské vztahy s tamními činovníky, a to rozhodlo, že se do Čimelic vrátím.



Už jste se seznámil s mužstvem?

Teď ve středu budu mít příležitost. To začíná naše zimní příprava.



Kde se budete připravovat?

Budeme se připravovat v Písku na umělce a máme v plánu odehrát šest přípravných utkání. Hráči jsou převážně z Písku a blízkého okolí, takže s nějakým dojížděním by neměl být problém.



Na co se v zimní přípravě zaměříte?

Budeme běhat a nabírat kondici, což hráči nemají moc rádi, ale absolvovat to musí. Nebudeme to ale nijak přehánět, protože hráči chodí do práce a nemá cenu je strhat nějakými nadměrnými tréninkovými dávkami. Fyzická kondice se dá nabrat i na hřišti při práci s míčem.



Sledoval jste, jak si Čimelice na podzim v krajském přeboru vedly?

Sledoval jsem je, ale nemůžu to moc hodnotit. Vím, že jim utekl vinou mnoha zranění začátek. Pak došlo k výměně trenéra, v závěru podzimu se Čimelicím podařilo bodovat, a díky tomu se ze dna tabulky posunuly do klidnějších vod. Jaro ale bude rozhodně těžké.



Jaké jsou podle vás vyhlídky týmu v jarní části sezony?

Krajský přebor se hodně zkvalitnil, protože do něho sestoupily tři manšafty z divize. Soutěž je nesmírně vyrovnaná. Bude záležet, jak nám vyjdou úvodní zápasy. Kluky ale dobře znám, a věřím, že se nám podaří soutěž zachránit. Lehké to však určitě nebude.