"Po loňské premiéře se v Kuřimi odehrál finálový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v nejstarší kategorii U13. 24 týmů je ve finálovém turnaji rozdělených do čtyř skupin po 6 týmech, kde mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým. Podle výsledků v základních skupinách se pak jednotlivé týmy zařazují do Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupiny, přičemž v té Zlaté se hraje o prvenství v turnaji," vysvětluje Jiří Nikodým.

Nejvyšší fotbalové soutěži kraluje v současnosti Sparta, která výhrou v Olomouci udělala další krok za obhajobu titulu. Sparťanské áčko bylo o víkendu inspirací mladým následovníkům v rudých dresech i v Kuřimi. "Sparta v kategorii U13 předvedla po celý průběh finálových klání dominantní výkon. Na cestě za prvním letošním titulem v Planeo Cupu ani jednou neprohrála a ztratila jen při dvou remízách. O body připravila Spartu v základní skupině po výsledku 1:1 Mladá Boleslav a ve Zlaté skupině pak po bezgólové remíze SHK Slavia Kroměříž. O triumfu Pražanů tak před zraky patrona letošního ročníku Poháru mládeže FAČR Jana Kollera nemohlo být pochyb."

O prvenství Sparty, která získala celkem 19 bodů, bylo jasno, ale tuhý boj o další dvě medailové pozice svádělo hned pět týmů. Nakonec pro sebe stříbrné medaile se ziskem 11 bodů urvalo Dynamo České Budějovice, které za sebou o jediný bod nechalo třetí FK Pardubice, které obhájily loňský bronz, i čtvrtý Baník Ostrava. Tým Dynama pod vedením trenéra Jiřího Vlčka mladšího vyhrál i přes jednu porážku od FC Písek základní skupinu a parádně zvládal duely ve Zlaté skupině, do níž si přeneslo vítězství nad rovněž postupujícím Petřínem Plzeň. V bojích o medailové pozice Dynamo zdolalo Kroměříž a Baník Ostrava a remizovalo s Jabloncem a Teplicemi. Ani prohry se suverénní Spartou a Pardubicemi nemohly nic změnit na 2. místě, které je pro Jihočechy skvělým úspěchem.

Prezident Jihostroje Jan Diviš zářil zlatě. Půl medaile patří také Písku

Po celou dobu turnaj sledoval ambasador projektu a kovaný Jihočech Jan Koller, který si dění v Kuřimi pochvaloval. „Je tady skvělá atmosféra a klobouk dolů před domácími pořadateli z Kuřimi, protože všechno skvěle připravili. Výkony jsou fantastické, je vidět, že to všechny baví, hraje se v emocích a je tu výborné publikum. U třináctiletých už je vidět, že mají návyky a musím říct, že je tady pár hodně kvalitních kluků. Když se budou fotbalu věnovat, budou dobře vedení a mít správně nastavenou hlavu, tak to můžou dotáhnout daleko. Moc bych jim to přál,“ povzbudil své možné následovníky legendární útočník Jan Koller, kterého z řad fotbalových legend doplnili ještě někdejší hvězdy Zbrojovky Brno a mistři ligy z roku1978 Josef Hron a Karel Kroupa .

Finálový turnaj Poháru FAČR v Kuřimi si nenechal ujít ani ředitel maloobchodní sítě Planeo Tomáš Opluštil. Osobně zažil poslední tři ročníky a může tedy na vlastní oči vidět, jak se celý projekt posouvá. „Musím říct, že to hodnotíme velice kladně a každý ročník je lepší a lepší, takže pro nás úplně super. V Kuřimi se hraje podruhé, všechno je skvěle zorganizované a atmosféra je fantastická. Vedle toho mám obrovskou radost, že se nám každým rokem daří přivádět nové partnery a máme tak například stejného partnera jako ME a MS ve fotbale. V neposlední řadě jsem rád, že se nám podařilo prodloužit spolupráci s Nadací fotbalových internacionálů, protože vedle mladých je dobré podporovat i starší fotbalisty, kteří neměli tolik štěstí, aby si vydělali peníze, když byli ještě aktivní.“

Pohár mládeže FAČR Planeo Cup zůstane s dalším finálovým turnajem na Moravě. První květnový víkend bude patřit kategorii U12 a hrát se bude v Uničově.