Na otázky Deníku odpovídal referent marketingu Miroslav Vovesný.

Jak vzpomínáte na loňský první ročník Zaměstnanecké ligy?

Vzpomínáme na něj určitě v dobrém, byť vzhledem k vynuceným změnám v sestavě na poslední chvíli se nám nakonec nepodařilo umístit se tak, jak bychom si představovali. Pozitivem bylo příjemné počasí, kvalitní organizace a dobré občerstvení spolu s kvalitními týmy.

Zaměstnanecká liga - logo.Zdroj: DENÍKJaký jste si dali cíl pro letošek?

Samozřejmě bychom rádi celou ligu vyhráli, ale půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, kam až se nám podaří s naším týmem probojovat.

Máte nějakou strategii?

Dát více gólů než soupeři.

Máte v týmu nějaké nováčky? Představte je.

Od minulého ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku došlo na naší škole k založení studentského fotbalového týmu, a tak by základ týmu pro zaměstnaneckou ligu měli tvořit právě hráči z něj. Zároveň nemáme soupisku pro zaměstnaneckou ligu uzavřenou a jednáme například s naším emeritním rektorem prof. Vochozkou nebo naším kvestorem. Doufáme, že by se i přes své pracovní vytížení mohli do soutěže zapojit.

Jak trénujete?

Jelikož mají studenti prázdniny a zaměstnanci se zase točí na dovolených, zatím žádný trénink neproběhl. Nicméně tréninky jsou v plánu a určitě chceme do ligy vstoupit po řádné přípravě.

Máte nějaký tým, který byste rád porazil?

Vzhledem k naším cílům chceme porazit každého. Rádi bychom také vrátili loňskou penaltovou porážku v souboji o třetí místo týmu Fruko Schulz.

Na co se letos těšíte?

Těšíme se na příjemné sportovní odpoledne a doufáme, že i letos bude stejně příjemné počasí a atmosféra, jako při minulém ročníku.

Více informací najdete na www.zamestnaneckaliga.cz