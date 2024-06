Nedělní přívaly deště výrazně ovlivnily program fotbalových zápasů. A bouřky zlobí i dál v Jihočeském kraji v tomto týdnu. Konkrétně v Rapšachu se utkání mezi domácími a Českými Velenicemi muselo přerušit kvůli nepříznivým podmínkám. Náhradní termín byl stanoven na středu 5. června. Podívejte se na video, kolik vody bylo na hřišti v úvodu týdne.

Voda v Rapšach Aréně před Zápasem roku | Video: Deník/ Jan Pytel

Tým z píseckého koresu, které hrají nejvyšší krajskou soutěž, zvládly své zápasy už v pátek. Padalo hodně gólů, ne voda z oblohy. Mirovice podlehly Roudnému 3:5, Semice porazily Týn nad Vltavou 3:2. Milevsko v sobotu dopoledne remizovalo v Třeboni 1:1 a Osek porazil Rudolfov 3:2.

Nedělní přívaly vody se projevily i na programu fotbalových zápasů. A voda zlobí dál. Podívejte se na video, jak vypadalo hřiště v Rapšachu, kde se na středeční večer chystá zajímavá dohrávka. Jaká? V okresní soutěži. "Zápas rozhodla barevná hudba na obloze," trefně poznamenal klubový facebookový profil k průběhu utkání, které začalo, ale neskončilo.

Zdroj: Deník/ Jan Pytel

Hrálo se v Rapšach aréně. Očekávání byla ohromná. "Je to zápas o postup," vyprávěl ještě před výkopem šéf domácího klubu Jan Pytel. "Je to pro nás mač sezony." Zápas roku to byl. K derby v okresní soutěži Jindřichohradecka přijely do Rapšachu České Velenice. Bitva druhého s prvním. Rozdíly v tabulce byly naprosto minimální. A tak to po devadesáti minutách také zůstalo. Vlastně už po osmi. "Pršelo. Byla to průtrž mračen, liják, zápas se nedohrál," vysvětloval za domácí klubu Jan Pytel. "Přitom zápas začal výborně, vypadlo to na skvělý fotbal," pokrčil rameny.

Náhradní termín byl zvolen na středu 5.6. Podívejte se ale na video, jak to vypadalo na hřišti v Rapšachu v úterý.