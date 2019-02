Protivín – Dobrou formu potvrdili i v derby proti rezervě Milevska. Fotbalisté Protivína si v letošní I. A třídě připsali čtvrté vítězství. Svěřenci Juraje Kobetiče neztratili ani bod a jsou v čele tabulky.

TRENÉR. Fotbalisty Protivína vede Juraj Kobetič. | Foto: Jan Škrle

„Úvod utkání nám vyšel znamenitě. Po čtyřech minutách jsme šli do vedení a za dvě minuty jsme dali další branku, ale nakonec nebyla uznána pro ofsajd. Byli jsme dobře nažhavení na zápas a v patnácté minutě šli do vedení o dvě branky. Pak přišlo uspokojení a při menším pohybu se dostal do hry i soupeř. V druhé půli se hrál vyrovnaný fotbal. Větší šance jsme měli my, ale bez úspěchu. Rozhodla poslední minuta a naše pečeť na vítězství," uvedl Juraj Kobetič," trenér Protivína.

Protivín – Milevsko B 3:0 (2:0)

Branky: 16. a 88. Prášil, 5. Z. Vorel. Rozhodčí: Trkovský – Novotný, Plaček. ŽK: 1:1 (Prášil – Málek). Diváci: 100.

Protivín: Hanus – Rothbauer, Hála, R. Vojta, Vojík ml. – Veselý (70. Mikulenka), Z. Vorel, Prášil, J. Vojta (80. Fiala) – J. Vorel, Moravec. Trenér Juraj Kobetič.

Milevsko B: Dvořák – Zítek, Mácha (46. Tvrzský), Málek, P. Komárek, Pinc, Froněk (56. Masopust), Januš, Nosek, Csanda, Šimák (63. Prášek). Trenér Jiří Hadáček.