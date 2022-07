Branky: 4. Sy Babacar, 36. Bezpalec, 83. Varačka. ŽK: Sajtl. Diváci: 300. Rozhodčí: Toucha – J. Pečenka, Cichra.

Sestavy - Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Jelínek Smola – Kalousek, Mařík, Vlček – Koreš, Valenta – Bicenc (střídali: Vonášek, Vokurka, Lukeš, Kynkor, Hadáček, Bílý, Kotrba a Stejskal). Trenér Milan Nousek. Táborsko: Kotek – Bezpalec, Navrátil, Mezera – Javorek, Kopřiva – Plachý, Sy Babacar, Tolno, Kosek – Mach, 2. poločas: Zadražil – M. Šplíchal, Míka, Alexandr – Jansa, Liepa – J. Šplíchal, Sy Babacar, Varačka, Kosek – Svatek.

Fotbalisté FC Písek měli za sebou čtyři tréninky a hned je čekala pořádná prověrka. V jihočeském souboji přivítali Táborsko a především v prvním poločase se hrál velice dobrý fotbal.

Na hřišti bylo znát, že jsou hosté v přípravě o něco dále, druhá liga startuje o něco dříve než ČFL. Vedení se ujali hned v úvodu utkání po dorážce a o půl hodiny později Táborsko zvýšilo po rohovém kopu, když domácí špatně pokryli hráče na zadní tyči. Do druhého poločasu trenéři Nousek i Kováč notně prostřídali sestavu a pět minut před koncem utkání přidali hosté třetí branku. Po všech stránkách byli lepším týmem a po zásluze vyhráli.

Fotbalisté Olešníka sehráli s béčkem Sparty Praha výborné utkání

„Proti druholigovému Táborsku jsme si zahráli dobře. Soupeř nastoupil do utkání v nejsilnější sestavě. Rozdíl v tom, kde jsou v přípravě oni, a kde my, byl daný. Přesto jsme tam měli slušné momenty. Dostali jsme však brzy gól a do poločasu druhý. Do druhého poločasu vystřídali devět lidí a tempo trochu opadlo. Od nás již tam také taková kvalita nebyla, přeci jenom tak silnou lavičku nemáme. Ale celkově to byla velice kvalitní příprava. Podstatné je, že se ani na jedné straně nikdo nezranil,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Písečtí vystřídali celou lavičku a prostor tak dostali i dorostenci, kteří s prvním týmem mužů trénují. Jak se tedy s těžkým zápasem vypořádali? „Měli za sebou čtyři tréninky a hned ostrý start proti druholigovému soupeři, který nastoupil v nejsilnější sestavě. Neměli to naši mladíci jednoduché, přeci jenom i druhá garnitura Táborska je někde jinde, než dorostenecká liga. Ale pokud se chtějí dostat do třetiligového kádru, tak se i s takovými zápasy musejí poprat,“ uvedl ke startu mladých píseckých hráčů M. Grobár.

Utkání s Táborskem tedy splnilo svůj účel. „To stoprocentně. A na kluky teď v sobotu čeká ještě větší kolotoč než s Táborskem. Hrajeme od 10.15 hodin s béčkem pražské Sparty. To je druhý zápas přípravy, pak ještě přijdou na řadu Olešník a Lom a jde se do mistráku. Čas tedy žádný není. Hráči se musejí ukázat hned,“ doplnil Miroslav Grobár.

Písecké fotbalisty čekají před sezonou čtyři přípravné zápasy

Fotbalisté favorizovaného Táborska vyhráli zcela po zásluze a mohli zvítězit i vyšším brankovým rozdílem. „Táborsko ale neřešilo dobře finální část hry. Kdyby byl druholigový tým přesnější, musel třetiligového soka porazit minimálně 5:0 i více,“ uvedl ve svém referátu pro web táborského klubu Luboš Dvořák. „Táborsko šlo do vedení velmi brzy, už ve třetí minutě střílel Tolno a z dorážky se prosadil Senegalec Sy Babacar, kterého brzy představíme jako novou posilu,“ napsal PR manažer táborského klubu v mailu pro Deník a doplnil: „Druhým střelcem byl Bezpalec. Ve 36. minutě kopal Plachý roh, míč se snesl až před nohy Bezpalce, který jakousi čopovanou střelou k tyči navýšil skóre na 0:2. Chvíli poté se řítil na bránu Sy Babacar, ale jeho přízemní střela se vytočila mimo tyče. Měl raději přihrávat doprava. Úplně ve stejné herní situaci se ocitl Mach, ale ani on nezvolil dobré řešení.“

Jak uvedl v další části svého mailu Luboš Dvořák, do druhého dějství vstoupila velmi pozměněná táborská sestava, která ve hře stejně jako její prvopoločasoví kolegové dominovala. Gól na straně hostí dlouho nepadl, protože Svatek v 54. minutě byl až moc blízko gólmana a nepropálil ho. V jasné šanci pak Jansa po akci M. Šplíchala branku minul. Velkou příležitost na snížení Písek promarnil v 72. min. při velkém závaru před brankou, ale Zadražil čisté konto uhájil. Gól dal šest minut před koncem na druhé straně Varačka, jehož střelu k tyči písecký gólman propustil do sítě – 0:3.