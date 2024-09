Řeknete-li Písecko a povodeň, dostanete často odpověď: Mirotice. Na fotbalovém hřišti bývaly s vodou problémy. "V minulosti často," přikyvuje Petr Přibyl. Jednatel mirotického klubu s obavami sleduje průběh posledních hodin. "Hřiště je podmáčené," díval se na plochu v pondělí odpoledne." Zápasy byly odložené, jinak by to ani nešlo. "Ke hře by to v žádném případě nebylo," říká rezolutně Přibyl, který zároveň v píseckých soutěžích působí jako rozhodčí, v krajských dokonce jako delegát.