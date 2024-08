Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Už je to v poslední létech ve fotbalových soutěžích celkem běžná praxe. Týmy, které mají šanci na postup, dál jít nechtějí. Dlouhé roky mohl hrát vyšší soutěž třeba Olešník, v kraji býval jedničkou, divize ale pro celek, ve kterém dál střílí góly David Lafata, nikdy nebyla tématem. Olešník prostě výš jít nechtěl. Teď už divize nejsou, ani Lafata už nedává tolik gólů jako dřív a Olešník předskočila Hluboká, který naopak na postu reflektovala. "Chceme hrát vyšší soutěž," říkal manažer hlubockého klubu Karel Vácha. A tak ten, kdo vyhrál, byl jasně nejlepší ze všech, postoupil. Hluboká bude hrát 4. ligu. "Skupinu A," upřesnil Vácha pro fanoušky, aby se lépe zorientovali.

Při pohledu do jednotlivých okresů to s nepostupy nebyla žádná velká divočina. Cehnice na Strakonicku nechtěly z okresního přeboru do I.B třídy. V kraji takový příběh nenajdete. Na postup, který byl nabídnut, nereflektovaly oddíly Mirotice a Stará Hlína.

Písecko řešilo zajímavý problém, ve středu přineseme obsáhlý rozhovor s předsedou OFS. "Sestup Božetic," přikyvuje Michal Řezáč. "Dodatečný sestup," upřesnil. "Bylo to z I.B. třídy mužů. Mužstvo TJ Božetice vyhodnotilo svůj počet a kvalitu hráčů pouze pro účast v OP mužů OFS Písek. Jejich rozhodnutí o dobrovolném sestupu tak ovlivnilo i soutěže OFS Písek."

