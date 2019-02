České Budějovice – Fotbalisté Dynama v dalším kole I. ligy hrají v neděli od 17 hodin na Střeleckém ostrově s Libercem.

Fotbalisté Dynama minule doma s Ostravou prohráli 1:2 (Aleš Hanzlík bojuje s ostravským Janem Zawadou), uspějí v neděli s Libercem? | Foto: Deník/ František Panec

Mistr české ligy ve čtvrtek v utkání Evropské ligy proti Dněpropetrovsku v první půli připomínal spíše učedníka, po pauze ale svou velkou sílu potvrdil.

Že na jeho svěřence v neděli čeká hodně těžký soupeř dobře ví i trenér František Cipro. „Přijede mistr ligy, který sice možná není v té pohodě, v jaké byl na jaře, nicméně o jeho síle není pochyb," podtrhuje.

Cipra o tom přesvědčil i zápas Liberce v Jablonci. „Liberečtí tam měli tři čtyři obrovské, zcela vyložené šance."

Byť budou hrát doma, za favority se hráči Dynama tudíž nepovažují. „To v žádném případě, uspět však přesto chceme," ujišťuje zkušený kouč.

Na silná slova je ale opatrný. „My si toho v kabině řekli před Ostravou spoustu, přesto jsme pak první půli vyloženě prochrápali," připomíná.

Na Spartě hrál místo Rakovana štítového halva Halama, menší změny v sestavě trenér Cipro nevylučuje ani na Liberec. „Myslel jsem, že už bude Javorek, nejspíš ale půjde až v pondělí za juniorku." V týmu jsou i drobnější šrámy. „Lengyel trénuje, ale tak nějak napůl, a Hanzlík s Rýdelem netrénují vůbec a zda nastoupí, uvidím až v sobotu," krčí Cipro rameny.

Pomalu se vrací hráči z marodky. Jak Machovec, jemuž ale herní praxe chybí, tak Bakala, jenž by dnes měl hrát za Strakonice s Chrudimí.

A s jakým cílem Dynamo na Liberec půjde? „Klukům jsem řekl, že za ideální z duelů s Libercem a v Brně považuji čtyři body," říká Cipro. Prohra s Libercem v plánu tudíž není.





Vlítnout na ně, radí Hanzlík





Nebát se a vlítnout na soupeře hned od začátku. To radí před zápasem s Libercem obránce Dynama Aleš Hanzlík.

Na Spartě jste prohráli už potřetí za sebou, nehoustne už trošku atmosféra v kabině?

Třikrát v řadě prohrát určitě není nic příjemného, my se ale snažíme na to nemyslet a chceme zvládnout nedělní utkání s Libercem.

Přitom ani utkání na Spartě se nevyvíjelo až tak špatně…

Když jsme vyrovnali, vypadalo to dobře. Bohužel zase jsme dostali laciné góly, za ty pořád pykáme.

V těch třech prohraných zápasech jste navíc dostali osm gólů, což pro obránce není ta nejlepší vizitka. V čem to je?

Sám nevím… Jak říkám, dostáváme hrozně laciné góly. Třeba odkopneme míč a soupeř to chytne, vystřelí a dá z toho gól.

Jak to udělat, abyste s Libercem ty hloupé góly nedostali?

Myslím si, že by to chtělo na ně vlítnout, rozhodnout to a pak si ohlídat obranu. Nesmíme ale dostat gól jako první. A taky musíme střílet z větší dálky a něco tam určitě spadne.

Radíte na Liberec vlítnout od začátku, jenže minule s Baníkem jste právě první půli vyloženě prospali…

Vždycky se snažíte zjistit, jak ten soupeř hraje, trošku si ho chcete oťukat. Myslím si ale, že teď bude lepší na Liberec vletět.

Může mít na výkon liberce vliv, že ve čtvrtek měli zápas s Dněpropetrovskem?

Řekl bych, že ne. Jsou to profíci, to zvládnou.

Dopředu je Liberec hodně silný. Jak se na souboje s Bosančičem, Breznaníkem, Šuralem či Hadaščokem těšíte?

Já se z toho nesnažím dělat až takovou vědu. V lize je víc takových hráčů. Možná i lepších. Tím se nezaobírám.

Liberec jarní formu prý hledá.

Asi to tak je, ale pořád je to hodně kvalitní tým. Čeká nás hodně těžké utkání.





Daněk: Do zápasu s Libercem jít s tím, že chceme vyhrát





Před nedělním utkáním Dynama, které ve 4. kole I. ligy hostí doma Liberec, odpovídal na dotazy Deníku 29letý brankář Dynama Michal Daněk.

Po slibném vstupu do nového ročníku I. ligy, kdy jste zdolali Olomouc a vy navíc vychytal nulu, jste třikrát v řadě prohráli. Co se změnilo?

Řekl bych, že hlavní změna je v tom, že děláme školácké chyby. Z nich pramení to, že dostáváme hloupé a zbytečné góly.

Jak se vám chytá za obranou, která vás nechává tak na holičkách?

Jsem součástí mužstva a zrovna moc dobře se mi teď nechytá. Mrzí mě i to, že dostáváme tolik gólů, byť si nemyslím, že je to jen na mně. Je nás tam na hřišti jedenáct lidí a vyhráváme i prohráváme jako tým.

Před týdnem jste prohráli na Spartě, kde jste první gól dostali dost kuriózně. Jak jste tu situaci viděl?

Já vyběhl z vápna, abych mohl odkopnout míč po dlouhém centru. Měl jsem to ale na dlouhou nohu a jak jsem to v pádu chtěl aspoň někam narvat, naneštěstí jsem trefil Kweukeho do zad. Odrazilo se to do výšky a já navíc, jak jsem se rychle vracel do brány, když jsem byla někde na penaltě, já ještě uklouzl, takže to měl Kadlec hodně snadné. Ani to štěstí totiž při nás teď není. Kdybychom ho měli, asi bych ten míč chytil.

Nehledě na to, že do Kweukeho se dobře trefuje, ne? Je ho kus chlapa…

Je to takový hromotluk, ale má teď fazonu, v každém zápase dá gól. My to chtěli přerušit, bohužel se to ale nepovedlo.

Nezaskočil vás Kweuke při druhém gólu, že střílel na bližší tyč?

To ani ne, já střelu čekal, trefil to ale dobře. Daleko víc mě mrzí, že jsme ten balon mohli dvakrát či třikrát odkopnout do autu, anebo někam daleko do pole, jenže nikdo to neudělal.

Místo Rakovana hrál defenzivního halva Halama, bylo to znát?

V předešlých zápasech tam kluci tak nějak rotovali, teď jsme hráli s typickým defenzivním záložníkem. Záleží na trenérovi, k čemu se přikloní v neděli proti Liberci.

Liberec loni dal Dynamu čtyři góly doma i v Budějovicích. Jak to bude v neděli?

Musíme se na Liberec maximálně připravit a jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Nás hodně srazila druhá půle v Boleslavi a první půle doma s Ostravou. Doufám, že takový propadák už nezopakujeme, že se z toho poučíme a spíš navážeme na ty poločasy, kdy jsme hráli dobře. Už je na čase udělat nějaké body.

Je výhodou, že zřejmě ještě nebude hrát Štajner?

Taky si myslím, že Štajner určitě ještě nebude. Liberec i kvůli jeho absenci možná není v takové pohodě, jako když tady hrál na jaře o titul a na co sáhli, to jim vycházelo. Hráli v naprosté pohodě a věděli o sobě. Teď jim to tak ideálně nejde, navíc ve čtvrtek hráli Evropskou ligu proti Dněpropetrovsku. I to by nám mohlo pomoci.