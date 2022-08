Branky: 37. (PK) Kutner, 67. Hájek, 76. Hoffmann. ŽK: 0:2 (Lukeš a Koreš). Diváci: 257. Rozhodčí: Vychodil – Kotalík, Novotný.

Sestava Písku: Lukeš – Malý, Běloušek (79. Vokurka), Němeček, Kotrba – Novák (62. Koreš) – Kalousek, Vlček, Stejskal, Voráček – Bicenc.

Dalo by se říci, že výsledek z pohárového duelu až tak důležitý není, na druhé straně porážka 0:3 je hodně vysoká. Navíc se měli ukázat hráči, kteří v ČFL nedostávají tolik příležitostí. „Ač jsme nastoupili v obměněné sestavě a na hřiště šlo několik hráčů ze širšího kádru, tak měl být výkon diametrálně odlišný od toho, co se odehrávalo na place. Divizního soupeře bychom měli přehrát, bohužel se tak nestalo,“ nebyl spokojený s výkonem svých svěřenců písecký trenér Milan Nousek a pokračoval: „Domácí si to zkušeně odbránili. V první půli se dostali do vedení z penalty a po přestávce si to hlídali a hrozili z brejků. Nakonec přidali další dva góly.“

Výkon hráčů ze širšího kádru evidentně trenéra nenadchl. „Bohužel se nedokázali srovnat s tím, co po nich požadujeme. V tomto směru určitě zklamání. Nasazení v zápase a výkon, ač je to pohár a nemusí to být výsledkově až tak důležité, musí být zcela jiný. Může se stát, že se z ojedinělého brejku 0:1 prohraje, ale ne takto. Není to dobře. Výsledek 0:3 se nedá akceptovat. Jakoby si hráči nevěřili, někteří mladí hráči byli zbytečně nervozní. Dělali věci, které nedělají ani při tréninku,“ doplnil k výkonu svých svěřenců Milan Nousek.

Písecké již v sobotu čeká třetiligový duel na hřišti nováčka z Přeštic, který naopak v poháru zvítězil v Katovicích. Bude to další těžký mistrovský souboj. „Nováček, hraje doma, poženou je diváci. Sice se jim minulé kolo nepovedlo výsledkově, ale hráči nepropadli. Výsledek 1:4 vypadá hrozivě, ale co se týče hry, tak mají na čem stavět. Povzbudí je i vítězný pohárový zápas v Katovicích. Dá se tedy čekat hodně těžký duel,“ dodal k dalšímu programu svého týmu trenér Nousek.