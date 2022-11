Jakub Říský patří dlouhodobě mezi nejlepší kanonýry krajského přeboru. Na podzim však hodně laboroval se zraněním, a tak toho moc odehrát nestihl. Přesto je s osmi přesnými zásahy nejlepším střelcem týmu. „V Týně jsem si zranil koleno, ještě jsem sice pak dva zápasy hrál, ale v poločase v Prachaticích jsem musel v poločase střídat, koleno mi oteklo a já si musel dát pauzu. Tahali mi z něj vodu a musel jsem se dát dohromady. Naplno jsem hrál až poslední tři kola. Za podzim tedy mám odehráno prvních šest a poslední tři zápasy,“ vrátil se ke svým podzimním peripetiím kanonýr Oseka. A jeho návrat na hřiště byl velmi důležitý, protože v posledních dvou kolech dal dva a tři góly a Osek získal čtyři body.

Proti Dražicím tedy Jakub nastřílel hattrick. Každý gól byl trochu jiný. „Před prvním gólem jsem dostal od Martina Šrámka pas mezi stopery, viděl, že je gólman postaven více k jedné straně branky a zkusil jsem to střelit na druhou stranu a vyšlo to. Před druhým gólem tam byla kombinace od Honzy Sigmunda přes Honzu Hocha, který mi to připravil před odkrytou bránu a mě se povedlo prostřelit gólmana. Třetí gól, který jsem si myslel, že bude v 81. minutě vítězný, padl po střele Honzy Hocha, brankář to vyrazil do tyče, já počkal na zadní tyči a doklepl to do brány. Ale bohužel jsme vzápětí inkasovali na 5:5,“ popsal své branky Jakub Říský.

Nabízí se otázka, jak je možné dát pět branek a přesto nevyhrát? „Také to doteď nechápu. Pořád jsem naštvaný, že jsme do nezvládli. Mohli jsme se dotáhnout na týmy před námi, ale bohužel. Dělali jsme chyby a Dražice to dokázaly potrestat,“ posteskl si Jakub.

Oproti minulému ročníku je podzim postavený doslova na hlavu. Prachatice, Osek či Jankov, týmy, které hrály na špic, nyní hrají o záchranu. Nad čím tedy přemýšlejí v Oseku? „Podzim u nás byl hodně ovlivněn zraněními. Navíc gólman Zdeněk Křížek má povinnosti v Dynamu, takže odchytal pouze jedno utkání. Do toho přišla nějaká červená. Všechno se to semlelo dohromady. Já odehrál devět zápasů, Honza Hoch byl také zraněný, můj brácha měl zlomenou ruku a od třetího kola nehrál. Vše se sečetlo, přišla na nás deka a bylo vymalováno. Kolem nás jsou v tabulce Prachatice a Jankov, těm odešlo po sezoně plno hráčů. Týmy, které jsou blízko hranic, mají zase problémy s odchody do Rakouska. My se musíme dát přes zimu zdravotně dohromady, pořádně potrénovat a bylo by třeba i posílit, abychom se vyhnuli sestupu. Bodů moc není a spekulovat nad tím, že jsou na tom Jihočeši dobře v divizi, by mohlo být ošemetné. Těch devět bodů po podzimu, když jsme v minulé sezoně hráli až do závěro na špic, je zkrátka nezvyk. Navíc jen s jednou výhrou,“ doplnil Jakub Říský.

