jižní Čechy - Fotbalisté lídra hrají nejvyšší krajskou soutěž třetí sezonu a stále stoupají vzhůru. Po šestnácti kolech přezimuje tým na čele přeboru

SPOKOJENOST panuje po podzimu v Oseku. Fotbalisté Oseku stráví zimu na čele krajského přeboru. Na snímku někdejší kanonýr Dynama Václav Mrkvička (vpravo) s trenérem Mrázem. | Foto: Jan Škrle

Podzimní část fotbalového krajského přeboru je u konce. Králem podzimu se stalo po zásluze mužstvo Oseku, které našlo v úvodních šestnácti kolech jediného přemožitele. V tom čtvrtém je na svém hřišti porazil Jindřichův Hradec 4:0.

To byl jediný vážnější výpadek Oseku v soutěži.

Tým inkasoval v šestnácti zápasech pouze třináct gólů, třetinu tedy ve zmíněném nevydařeném utkání.

Osek naopak nastřílel 36 gólů, což je nejvíce ze všech mužstev. Tým z nevelké vesnice na Strakonicku má v útoku zkušeného Václava Mrkvičku, který má prvoligové zkušenosti z dob působení v Dynamu České Budějovice. Trenér Josef Mráz však jednotlivce nevyzdvihuje. Těší ho, že produktivní jsou všichni hráči týmu bez ohledu na post. „Góly dávají jak útočníci, tak i stoper Carda, či pravý obránce Rybák. Na podzim se ani jednou netrefil snad jenom defenzivní střední záložník Schánělec. Zase ale na góly nahrává," libuje si nad aktivitou všech hráčů Mráz.

Osek postoupil z I. A třídy do krajského přeboru v sezoně 2012-13 a jeho výkony mají od té doby vzestupnou tendenci. „Od loňské sezony se nám podařilo kádr stabilizovat. Hráči si sedli a vytvořila se tu dobrá parta. To je zřejmě hlavní důvod, proč jsme dnes tam, kde jsme," přemýšlí trenér Mráz nad hlavními aspekty úspěchu mužstva.

Při své premiéře skončil Osek osmý, v následující sezoně šestý a tentokrát má nakročeno k dalšímu posunu vzhůru. „Nikdo s tím nepočítal, že budeme takhle nahoře. Představovali jsme si, že bychom chtěli patřit mezi čtyřku nejlepších, ale umístění v čele soutěže je nad plán," říká kouč.

Na zimu mají fotbalisté Oseku naplánováno pět přípravných zápasů . „Utkáme se s mančafty z divize i krajského přeboru." Na závěr zimního přípravného období se osečtí fotbalisté chystají na soustředění do Rapšachu. „To už budeme mít hrubou fyzickou přípravu za sebou, takže budeme chodit víc na hřiště a pracovat hlavně s balonem," prozrazuje trenér Oseku plány na zimu.

Jaro je ještě daleko a v Oseku jej zatím neřeší. „Bude to ještě zajímavé a rozhodovat se bude až v samém závěru jara. Jenom doufám, že vše proběhne v duchu fair play," neodvažuje si tipovat průběh jarní části Josef Mráz.

Na druhém místě bude přezimovat jediný přemožitel Oseku, Jindřichův Hradec. „Chtěli jsme hrát o příčky nejvyšší a to se nám daří , takže spokojeni jsme," hodnotí podzim jindřichohradecký trenér Marek Černoch.

Loňský účastník divize má v krajském přeboru ambice nejvyšší. „Mohli jsme na tom být ještě lépe, nebýt několika zbytečných bodových ztrát v domácím prostředí," kazí trenérovi radost z postavení v tabulce domácí remízy s Čimelicemi nebo se Soběslaví.

Poslední sezona v krajském přeboru se Jindřichovu Hradci vůbec nevydařila, přesto se klub dočkal historického úspěchu. Po dvaceti letech se opět dostal do divize. Do vyšší soutěže tým od Vajgaru postoupil ze čtrnáctého místa! V divizi se však ohřál pouze jeden rok a od této sezony hraje Jindřichův Hradec znovu krajský přebor. „Po divizi se nám stýská a ne že ne. Proto se chceme ve hře o postup udržet až do posledních kol," přiznává kouč Černoch.

Mezi aspiranty na boj o čelo tabulky budou jistě patřit i další týmy. Především okresní rival z Třeboně nebo Tartan Prachatice, který na čtvrtém místě ztrácí na Jindřichův Hradec čtyři body.

Zvednout se na jaře mohou i Jankov nebo králové předchozích ročníků Dražice. „Čekali jsme, že soutěž bude vyrovnaná. Kvalita přeboru stoupá a ve hře většiny mužstev je vidět pokrok," všímá si Marek Černoch.

Všichni v Jindřichově Hradci se těší na rekonstrukci již nevyhovujícího stávajícího hřiště a také na jarní pokračování soutěže.

Na to, jak nalákat diváky zřejmě přišli v Třeboni. Zejména na začátku hrála Třeboň fotbal, který lákal diváky a i díky dobrému vstupu do soutěže je Třeboň momentálně třetí. Poslední domácí zápasy navíc třeboňští fotbalisté odehráli již v pátek večer za umělého osvětlení. „Páteční termíny pod umělým osvětlením se osvědčily. Lidi chodili a bylo to atraktivní jak pro hráče na hřišti, tak i pro samotné diváky," říká asistent trenéra Otakar Matouš.

Třeboňské trenéry mrzí zranění několika hráčů základní sestavy, kteří citelně chyběli v závěru podzimu a Třeboň následně ztratila pozice, které si v úvodu vybudovala. „Doufám, že na jaře další propad zastavíme a aktuální pozici na třetím místě se pokusíme ještě vylepšit," přibližuje plány na jaro Matouš.

Zajímavé to bude na jaře i z hlediska bojů o záchranu. Klidnější mohou být týmy od 12. místa výš, ale například třinácté Dačice už mají na poslední Sedlici pouze čtyři body k dobru.