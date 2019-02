České Budějovice – Po pěti porážkách za sebou se fotbalisté prvoligového Dynama v zimní přípravě konečně zase dočkali vítězství.

Tomáš Řepka je pro fotbalové fanoušky velkým tahákem. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

A byť ta výhra přišla s relativně slabším soupeřem (který ale zanechal dobrý dojem), trenér František Cipro se po vítězství 4:0 nad divizním Českým Krumlovem ve středu na Složišti tvářil docela spokojeně. „Takový výsledek už jsme potřebovali,“ pokyvoval hlavou trenér Dynama, jenž pozitivně hodnotil i hru svého týmu v prvním poločase. „Samozřejmě ideální vše nebylo, protože tam byla ještě spousta nedotažených věcí, ale nějaký rozdíl ve výkonnosti obou týmů přece jen vidět byl. Kluci si docela s chutí zahráli, i nějaké góly jsme dali. I když jsme jich mohli dát ještě víc,“ soudil budějovický kouč.

Ve druhé půli sice ligový favorit dál měl hru ve své moci, jenže z celé řady příležitostí (jen Němec sám měl čtyři výhodné možnosti vstřelit gól) už Ciprovi muži žádnou nevyužili. „Já už před zápasem mužstvu oznámil, že naposled prostřídáme celý kádr, proto jsme do druhé půle poslali všechny další hráče, které momentálně máme k dispozici,“ vysvětloval Cipro, dle něhož rozdíl v herním projevu jeho týmu do půle a po změně stran byl markantní.

„Navíc jsme prakticky celý druhý poločas, což možná někteří diváci ani nezaznamenali, odehráli jen v deseti lidech,“ připomněl kouč Dynama, že Machovce poté, co si pár minut po přestávce lehce natáhl sval, raději z placu stáhl. „Všechny hráče jsme poslali v půli do tepla, tak jsme dohráli v deseti. Třeba se taková situace někdy i v lize může přihodit, tak jsme si hru v oslabení aspoň vyzkoušeli,“ usmíval se František Cipro.

Právě Machovec spolu s Javorkem jako jediní ze sestavy z prvního poločasu – ta se zřejmě bude hodně podobat té ligové – zůstali na hřišti také do druhé půle. Jen s tím rozdílem, že Machovec po pár minutách odkulhal, zatímco Javorek jako jediný odehrál celých devadesát minut. A odehrál je velice dobře, hodně toho naběhal a hýřil aktivitou.

Což pro trenéra Cipra žádnou novinkou nebylo. „Javorek měl ve škole nějaké zkoušky, takže neabsolvoval všechny tréninky, proto jsem ho nechal hrát celý zápas. Se silami vydržel až do konce. A že byl tak aktivní? On takový prostě je,“ vyzdvihl trenér Dynama.

Nebezpečné situace v první půli se rodily hodně po pravé straně, kde operoval exjablonecký Krajčík. „Jemu je takový styl hry blízký a my to ostatně od něj také očekávali. Bohužel se mi zdá, že dozadu Matej teď dělá i chyby, u něj hodně nečekané. Je vidět, že dlouho nehrál,“ vraštil čelo trenér Cipro. „Ale dopředu je to typický krajní bek, jakého jsme potřebovali,“ do­dal.

Hodně se dopředu tlačil na druhém kraji obrany i rekonvalescent Machovec. „Má solidní levačku, a byť někdy hraje trošku naivně, zase ale je velice aktivní, chce a bojuje,“ vyzdvihl Cipro, načež s pousmáním ještě dodal. „Navíc jiná levá noha u nás není…“

Bleskurychlým hattrickem se blýskl exboleslavský Jakub Řezníček, kterému na jeho tři přesné trefy stačilo pouhých šest minut! „Vypadá dobře i na tréninku. Je hodně fotbalový a taky se snaží do všeho chodit,“ chválil novou posilu svého týmu trenér Cipro.

Zápas na Složišti se hrál na nové umělce, která se s tou původní vůbec nedá srovnat. „Ta umělka je skvělá. Jedna z nejlepších v republice,“ pochvaloval si kvalitu umělého trávníku i ostře sledovaný nový muž Dynama Tomáš Řepka, na něhož se i za současných krutých mrazů vydala podívat na Složiště zhruba stovka příznivců – a když bývalý dlouholetý kapitán pražské Sparty v půli střídal, z té stovky diváků jich po změně stran už vydržela jen hrstka těch nejvěrnějších a nejotužilejších…

V generálce na olomouckou premiéru jarní části I. ligy se fotbalisté Dynama střetnou na Střeleckém ostrově toto pondělí od 15 hod. s druholigovou Jihlavou – a vstup je zdarma!