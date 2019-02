Půl hodiny se v pohárovém utkání čekalo na gól. Přesně ve 31. minutě si postavil míč k trestnému kopu plzeňský Kovařík, poslal přesnou a vyvedenou ranou favorita do vedení. Plzeň zvítězila 3:0.

Půl hodiny se včera v pohárovém utkání čekalo na gól. Přesně ve 31. minutě si postavil míč k trestnému kopu plzeňský Kovařík, poslal přesnou a vyvedenou ranou favorita do vedení.

Krásné počasí, atraktivní soupeř a hlad domácích po senzačním úspěchu, to byly atributy, které do ochozů stadionu na Soukeníku přilákaly úžasnou návštěvu – 4438.

Plzeň vyrukovala na druholigového protivníka v silné sestavě. Jenže fotbalisté domácího týmu FC MAS Táborsko se dostávali k zakončení v úvodu častěji.

Hlavně Traoreho příležitost mohla skončit gólem, po čtvrthodině zachránilo Plzeň velké štěstí .

Vzápětí udržel čisté konto gólman Toma po vydařené akci, kdy se až do zakončení prodral Procházka.

Úvodní půlhodinu zápasu zakončil už zmiňovaný faul, standardní situace v ideálním prostoru, a přesná Kovaříkova rána – 0:1.

Druhý poločas? Nejprve Džafičova neúspěšná střela, která Bolka v plzeňské brance postrašila, velká šance Přeučila, ale pak už góly favorita.

V 64. minutě Vaněk (po ruce ve vápně) z penalty 0:2 , v 70, vlastní gól přidal Cíferský.

Branky: 31. Kovařík, 64. Vaněk (11), 70. Cíferský (vlastní).

ŽK 2:1 (19. Traore a 52. Cíferský – 9. Vaněk)

Sudí: Ardeleanu – Vaňkát, Kožár.

Diváci: 4438.

FC MAS Táborsko: Toma – Džafič, Hric, Cíferský, Divíšek – Javorek – Presl (72. Kočí), Traore (64. Nešický), Sladký, Tusjak (71. Ciku) – Přeučil (64. Musiol).

FC Viktoria Plzeň: Bolek – Řezník, Hubník, Procházka, Limberský – Hejda, Hořava, Vaněk (76. Chramosta), Bakoš (60. Petržela) – Tecl, Kovařík.