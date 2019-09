Písek hostil mezinárodní dívčí fotbalový turnaj

O tom, že k fotbalovému míči se umějí postavit i zástupkyně něžného pohlaví, přesvědčovaly od pátku do neděle dívky do patnácti let, které se představily v rámci mezinárodního turnaje Pelimatkat Cup 2019 na píseckých hřištích.

Pelimatkat Cup 2019 v Písku. | Foto: Jan Škrle

Kromě týmů z Finska, Kanady a bratislavského Slovanu se klání zúčastnila také obě pražská „S“, Lokomotiva Brno či Slovácko. Holky předváděly zajímavý a bojovný fotbal, za který si zaslouží uznání. Ve finále se utkaly Slavia se Spartou. Dívky v sešívaných dresech (ve finále v černém) porazily letenské fotbalistky 2:1.

Autor: Petr Brůha