Písek - Sobotní utkání 7. kola České fotbalové ligy: FC Písek – SK Převýšov 3:1 (1:0).

Nebylo to nejlepší utkání píseckých fotbalistů. Ale velmi dobrá defenziva a smrtící brejky jim zajistily tři body za vítězství 3:1.

Další průběh utkání hodně ovlivnila rychlá branka. Nohava ve 3. minutě zahrál roh na zadní tyč, kam si naběhl Němec a hlavou poslal domácí do vedení. „To se nám v sezoně ještě nestalo, abychom vedli, kluci se pak začali bát o výsledek, zbytečně se zatáhli a nechali soupeře hrát," řekl po utkání trenér Ondřej Prášil.

A Písečtí se měli proč bát. Hosté po inkasované brance přidali a snažili se srovnat. V jejich největší šanci po střele Schejbala vykopával míč směřující do brány za překonaným Satrapou nejlepší hráč domácího celku Rendla.

Domácí docílili druhé branky ještě v prvním poločasu, ale protože Šlehofer stál při svém hlavičkovém pokusu v ofsajdu, neplatila.

Ve druhé části hry se obrázek hry nezměnil. Jen brejky domácího celku byly podstatně úspěšnější.

Nejprve se v 58. minutě trefil opět Němec. Domácí útočník skoro zakopl o míč, který mu nezištně poslal Dolejš – 2:0. Další rychlý protiútok měl na konci středního záložníka Nohavu, jeho pokus o centr si Kopáč srazil do vlastní branky – 3:0.

Mezitím ještě netrefil po centru Dolejše dobře Zušťák, v jasné pozici mířil jen do míst, kde stál brankář Ottmar.

Většinu poločasu měli míč na svých kopačkách Převýšovští. A nebýt Rendly, mohli srovnat, jenže domácí stoper byl i tentokrát v cestě míči, který směřoval za Satrapu. „Podruhé to byla spíš náhoda, že mě míč trefil," připustil po utkání písecký stoper, který odvracel nebezpečný projektil na roh.

Písečtí ještě v této sezoně neudrželi čisté konto, a nepovedlo se jim to ani tentokrát. Převýšov korigoval stav na 3:1 těsně před koncem utkání, kdy se hlavou po rohu trefil exbudějovický Sedláček. „Opět jsme neuhlídali standardní situaci, to se nám stává dost často. Naštěstí to už tolik nevadilo," řekl Prášil.

Branky: 3. a 58. Němec, 81. vlastní (Kopáč) – Sedláček, ŽK 3:1 (Basaraba, Nohava, Němec – P. Černý), rohy 9:12, sudí Šimek – Drábek, Němec, 220 diváků.

Sestava Písku: Satrapa – Basaraba, Rendla, Holub, Šlehofer – Kalášek – Voráček (85. Zeman), Nohava, Dolejš (75. Zahrádka) – Němec – Zušťák (89. Šťastný).