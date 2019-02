Písek – Fotbalisty třetiligového FC Písek po výhře 1:0 nad juniorkou Dynama na Složišti čeká ve středu na domácí umělce prověrka s juniory plzeňské Viktorie (18.00).

Filip Řezáč v zápase Dynamo jun. - Písek (0:1) uniká domácímu Collinovi. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V Č. Budějovicích měl Písek na lavičce vedle druhého gólmana jen dva dorostence, přesto měli hosté po většinu více ze hry. „V úvodu přípravy nás není moc, zápas ale splnil to, co jsme si z kondičního i herního hlediska od něj slibovali," netajil se po utkání trenér Ondřej Prášil spokojeností.

Potěšilo ho čisté konto. „Gól jsme nedostali, to je důležité. Nějaké nedostatky tam byly, ale jak říkám, byla to dobrá příprava," ocenil.

Na postu stopera se představil Lukáš Havel, jenž míří do Písku právě z Dynama. „My Lukáše známe, už u nás působil, takže víme, že kvalitu určitě má. Navíc nám novozélandský stoper Edge odešel do druhé nizozemské ligy, takže Lukáš by měl být adekvátní náhradou," zadoufal písecký kouč.

Byť výsledky v přípravě nejsou až takovou prioritou, remízy 4:4 s Teplicemi i výhry s ligovou juniorkou Dynama si trenér Prášil považuje. „Pro nás jsou tyto výsledky o to cennější, že závěr podzimu se nám výsledkově příliš nevydařil," připomněl Prášil, že v posledních pěti kolech podzimní části III. ligy jeho tým ani jednou nevyhrál. „Příznivé výsledky v úvodu přípravy pro nás tudíž určitě jsou vítaným povzbuzením," uzavřel trenér FC Písek.